Солистка группы Kazka Зарицкая сбросила 20 кило на "Танцях з зірками": фото до и после

С эфира в эфир внешность певицы впечатляет все больше.
Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая похудела на 20 кг за время участия в "Танцах со звездами" на телеканале "1+1".
"Я думаю, что минус 20 кг – это только начало, потому что я очень хочу продолжать танцевать после проекта. Это те 20 кг, которые мешали мне танцевать, я считаю", – рассказала 29-летняя певица в последнем эфире шоу.
Танцы забирают у звезды много сил и энергии, и это сказалось на ее фигуре.
Читайте также"Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зіркамиГлавред предлагает посмотреть, как певица выглядела до и после участия в проекте:
К слову, 31 октября они показали в эфире шоу Танці з зірками венский вальс. Судья Влад Яма назвал исполнение "конфеткой". Зарицкая и Мешков получили за свой вальс 24 балла.
Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.
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