Партнер Зарицкой по паркету на шоу Танці з зірками признался ей в своих чувствах

Зарицкая и Мешков исполнила квикстеп в образах героев фильма За двумя зайцами / скриншот видео 1+1

На канале 1+1 состоялся пятый прямой эфир обновленного пятого сезона проекта Танці з зірками. За кулисами шоу партнер солистки группы Kazka Александры Зарицкой Юрий Мешков признался певице в своих чувствах.

Мешков заявил, что Александра ему нравится. На вопрос, что конкретно танцора привлекает в его партнерше, он ответил лаконично: "А любят что ль за что-то?".

Отметим, темой эфира шоу 3 октября стало украинское и мировое кино. Зарицкая и Мешков предстали в образах героев фильма За двумя зайцами - Прони Прокоповны и Свирида Голохвастого. Пара исполнила квикстеп. Судьи поставили им 28 баллов.

К слову, между партнерами по паркету - Зарицкой и Мешковым - явно есть искра. Исполняя румбу в эфире шоу Танці з зірками на прошлой неделе, они поцеловались.

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"Поцелуй – это была самая приятная часть, награда за старания. Я чувствую себя рядом с ним очень защищенной. Это именно то, чего я всю жизнь хотела", – рассказывает Александра.

Как сообщал Главред, солистка группы Kazka Александра Зарицкая рассказала, что у нее есть пирсинг в интимном месте. Девушка проколола себе грудь.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.