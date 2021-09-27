Есть пирсинг в интимном месте: участница шоу Танці з зірками Зарицкая поделилась пикантным секретом

Александра Зарицкая поделилась пикантным секретом/ Фото instagram.com/kazka.band

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая рассказала, что у нее есть пирсинг в интимном месте. Своим пикантным секретом она поделилась в эфире шоу Танці з зірками на канале 1+1 вечером 26 сентября.

Родители Зарицкой, похоже, не знали о том, что девушка проколола себе грудь.

"Я очень попрошу на этой секунде выключить телевизор моей семьи. У меня есть пирсинг в груди. Мне не было больно. Мне было даже немного приятно", — рассказала артистка.

Зарицкая также объяснила, почему решилась сделать себе пирсинг. По ее словам, это придает ей уверенности и так она больше нравится самой себе.

К слову, в четвертом прямом эфире Александра Зарицкая со своим партнером Юрием Мешковым в откровенном наряде станцевала сексуальную румбу. В конце выступления Зарицкая страстно поцеловала партнера.

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Судьи и зрители были впечатлены выступлением – пара получила 30 баллов.

Как сообщал Главред, ранее солистка Kazka Александра Зарицкая призналась в желании закончить карьеру.

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