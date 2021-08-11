Солистка Kazka Александра Зарицкая объяснила, что значит ее квир-признание

Kazka / instagram.com/kazka.band

В разгар Atlas Weekend певица Александра Зарицкая отреагировала на каминг-аут Melovina и в свою очередь также объявила себя частью ЛГБТ-общества.

Артистка отметила, что поддерживает ЛГБТ-сообщество и имеет множество друзей нетрадиционной ориентации, а сама она - квир.

Во время интервью Экзамен с Машей Евросининой солистка Kazka рассказала подробно о своей ориентации.

"Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду,– отметила Александра Зарицкая.Читайте такжеСолистка группы Kazka стала участницей шоу Танці з зірками 2021

Она согласилась объяснить, что такое квир-люди. Певица подчеркнула, что те, кто "нетрадиционно смотрят на этот мир и так же относятся к браку". Сама она гетеросексуалкой, но неожиданно призналась, что не хочет ограничивать себя.

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"Я себя отношу к этим людям из-за того, что у меня не очень получается встречаться с парнями, но в этом плане я открытый человек, и я за свободу во всем. Заявив о том, что я квир-человек, я хотела максимально поддержать каминг-аут Melovin, чтобы он знал, что не один", – добавила Зарицкая.

Она слелала каминг-аут в интервью Кате Осадчей на самом Atlas Weekend.

Тогда она сказала, что квир-люди – это люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Это такая хрупкая часть общества, которую надо беречь, по ее словам.

Напомним, что Melovin поцеловал девушку а потом парня после своего выступления в первый день Atlas Weekend.

Главная "Холостячка" страны Злата Огневич первой из звезд поддержала певца. На странице в Instagram артистка разместила фотографии с коллегой, и заявила, что свобода быть собой – величайшая ценность.