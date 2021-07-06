Холостячка с гордостью поддержала каминг-аут Melovin

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Melovin совершил каминг-аут на фестивале Atlas Weekend 2021, и из-за этого разгорелся скандал - канал М1 вырезал сцену из прямой трансляции а также убрал из видео выступления на Youtube целую песню, в которой певец готовил перфоменс.

После того, как украинцы раскрииковали канал, а ЛГБТ-сообщество раскрыло подробности подготовки к перфоменсу, компания Старлайт пообещала опубликовать полную версию выступления исполнителя с каминг-аутом.

Представительница Украины на Евровидении Холостячка 2021 Залата Огневич тепло отреагировала на перфоменс своего коллеги, и написала об этом в instagram, добавив фото жаркого поцелуя с певцом.

"Свобода быть собой - самая большая ценность! Я всегда за смелость. Я за правду. У нас в стране нет ни одного артиста, который был бы так откровенен со своей аудиторией, как ты! Люди это чувствуют и люди это ценят! Уже вижу сколько негатива выливается на тебя. Не слушай никого. Твой путь прекрасен и твои люди всегда останутся с тобой! Люблю и бесконечно уважаю", - написла Злата.Читайте такжеНа М1 ответили за вырезанный каминг-аут исполнителя Melovin

Злата Огневич и Melovin / instagram.com/zlata.ognevich/ скриншот

Злата Огневич и Melovin / instagram.com/zlata.ognevich/ скриншот

Злата Огневич и Melovin / instagram.com/zlata.ognevich/ скриншот

Напомним, украинцы раскритиковали М1 в Ютуб, где опубликовали обрезанное выступление Мelovin - без последней песни, где был каминг-аут.

Как известно, Mеlovin - 24 года. В 2015 году он стал победителем 6-го сезона шоу Х-Фактор. Он дважды подавал заявки на нацотбор на Евровидение, и со второго раза поехал от Украины на Евровидение, где занял 17-е место.