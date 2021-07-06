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Melovin искал мужчину для каминг-аута задолго до концерта - скандал с М1 набирает обороты

6 июля 2021, 14:41

Украинский бисексуальный артист Melovin готовился к каминг-ауту, который канал М1 вырезал из эфира.

Melovin
Melovin / Reuters

Телеканал М1 вырезал из трансляции Atlas Weekend 2021 каминг-аут участника Евровидения Константина Бочкарева. Кроме того, на их Youtube канале из видео вырезана полностью вся песня, в конце которой Melovin совершил свой перфоменс. Руководство канала заявило, что музыкант не подал заявку.

Организация Ukraine Pride в своем Instagram опубликовала гневное заявление, в котором обвинили канал в предвзятости.

Как говорится в сообщении - М1 сначала оставил поцелуй Melovin с девушкой (Марго из шоу Топ-модель по-украински), и вырезал поцелуй с парнем.

"На днях вы видели, что мы искали раскованных девушек и парней для ЛГБТ-перформанса известного артиста. Известный артист — Melovin решил сделать свой квир-каминг-аут на сцене Atlas Weekend, трансляцию которого вел М1. В задумке Melovin целует сначала девушку, а затем парня, каким был @laslo_ve. Телеканал вырезал все сцены, где целуются парни и оставил только поцелуй Melovin с девушкой-моделью", - говорится в сообщении.Читайте такжеНа М1 ответили за вырезанный каминг-аут исполнителя Melovin

Сообщаество попросило распространить соих подписчиков информацию и испросить у М1 причины вырезанной сцены с парнем.

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"M1 - розчарування року", "Ганьба", "Чому вам щось хтось зобов'язаний? М1 що хоче, те і показує", "Какой позор М1, вы там в своем уме?", - пишут в комментариях.

Напомним, украинцы раскритиковали М1 в Ютуб, где опубликовали обрезанное выступление Мelovin - без последней песни, где был каминг-аут.

После этого компания Старлайт дала официальный комментарий, в котором пообещала опубликовать концертную запись выступления - но позже.

Melovin Atlas Weekend новости шоу бизнеса
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