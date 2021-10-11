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"Моё сокровище": партнер Зарицкой по шоу Танці з зірками подогрел слухи об отношениях с певицей

11 октября 2021, 07:55
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Юрий Мешков признался в своих чувствах к солистке группы Kazka Александре Зарицкой. Он сказал, что она ему "очень нравится, как девушка".

Зарицкая, Мешков
Между Зарицкой и Мешковым явно есть искра / Фото instagram.com/tanci1plus1

Вечером 10 октября на канале 1+1 состоялся шестой прямой эфир шоу Танці з зірками. Во время эфира снова разгорелись нешуточные страсти между украинской певицей, солисткой группы Kazka Александой Зарицкой и ее партнером - пятикратным чемпионом и полуфиналистом чемпионата мира Юрием Мешковым.

Если раньше были намеки на то, что между партнерами по паркету сверкают искры, то теперь Мешков прямо признался в романтических чувствах к певице. Танцовщик заявил, что Зарицкая ему нравится, как девушка.

"Очень нравится, как девушка. Она не только очень красивая, но и чувственная. С ней действительно чувствую себя мужчиной. Саша — мое сокровище. Я ей помогу победить", — сказал Мешков.

В свою очередь, Александра сказала, что Юрий ее очень вдохновляет, поэтому очень хочет помочь ему победить и получить главный кубок шоу.

Читайте также"Он появился очень недавно". Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, вновь влюблена"В моей жизни есть много людей, которые меня вдохновляют, но в этом году у меня появился новый пример и легенда — мой партнер Юра. Он помогает мне осуществлять мою мечту. Я всегда очень мечтала танцевать. Не думаю, что без него я бы дошла до второго-третьего эфира. У меня появилось больше причин любить себя. Он всегда делает мне комплименты и все время говорит, что я красивая", — поделилась Зарицкая.

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В шестом эфире шоу Танці з зірками Александра Зарицкая и Юрий Мешков исполнили ча-ча-ча:

Как сообщал Главред, исполняя румбу в эфире шоу Танці з зірками несколькими неделями ранее, Зарицкая и Мешков поцеловались.

"Поцелуй – это была самая приятная часть, награда за старания. Я чувствую себя рядом с ним очень защищенной. Это именно то, чего я всю жизнь хотела", – рассказывает Александра.

Ранее солистка группы Kazka Александра Зарицкая рассказала, что у нее есть пирсинг в интимном месте. Девушка проколола себе грудь.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

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Юрий Мешков Танці з зірками Александра Зарицкая новости шоу бизнеса
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