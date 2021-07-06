Солистка Kazka Александра Зарицкая призналась в желании закончить карьеру

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band/

Телеканал 1+1 активно готовится к премьере нового украиноязычного сериала Моя любимая Страшко - адаптации всемирно известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty.

Саундтрек к сериалу написала группа Kazka - промо ролик Красива серцем уже есть в Сети.

Канал 1+1 в инстаграм запустил флешмоб под хэштегом # Красивасерцем, где пользователи могут делиться откровенными историями буллинга, моббинга, харассмента, сексизма. С такими проблемами и столкнется героиня сериала Моя улюблена Страшко Настя Глушко.

Солистка группы Kazka рассказала, что сама попала под них.

"Я очень хорошо знаю, что такое хейт и буллинг. Я сталкивалась с этим как в детстве, так и в начале своей карьеры, когда мой директ был переполнен сообщениями вроде "ты слишком толстая", "безголосая", "не формат для сцены", - рассказала певица.

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Она призналась, что этот был момент, когда она собиралась уйти.Читайте такжеАктриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко

"Тогда мне было очень сложно, я буквально была уничтожена внутри. Я не понимала, как так можно? Зачем люди мне пишут это? Как мои песни могут вызвать столько ненависти и негатива? Тогда я реально думала покинуть карьеру певицы. Чтобы выйти из этого состояния мне понадобилось более 4 месяцев. Я начала работать с психологом, познакомилась с медитациями, научилась смотреть вглубь себя и отвлечься от негатива. Желание выразить собственное мнение и хотя бы немножко повлиять на ситуацию с неконтролируемым буллингом и хейтом в соцсетях помогли мне записать песню Красива серцем. Ведь всегда важно любить себя и принимать этот мир через внутреннюю красоту. Этой песней я запускаю челлендж #КрасиваСерцем - челлендж безусловной любви к себе и людям, которые нас окружают", - говорит Александра.

Моя улюблена Страшко / 1+1

Для того, чтобы преодолеть это, во-первых, нужно найти настоящих друзей, которые всегда готовы прийти на помощь. Как уточняет Зарицкая, важно найти свою утешение - для нее это медитация, эфирные масла. И последнее - найти дело своей жизни, то, что больше всего приносит удовольствие и ради чего вы бы просыпались каждое утро.

Напомним, главная актриса сериала Моя любимая Страшко Ира Поплавская рассказала, чем похожа на свою героиню.

Смотреть онлайн все серии нового шоу на 1+1 - Моя улюблена Страшко можно будет осенью 2021 на телеканале и телесервисе 1+1video.