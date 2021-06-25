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Ира Поплавская из сериала Моя улюблена Страшко рассказала, чем похожа на свою героиню

25 июня 2021, 12:24

Молодая украинская актриса, первой ролью которой стала Настя Глушко - украинская "Катя Пушкарева".

Моя улюблена Страшко
Моя улюблена Страшко - Ирина Поплавская / 1+1

Актриса Ирина Поплавская стала "вишенкой на торте" в сюрпризе 1+1 для своих зрителей. Поплавская играет главную героиню сериала Моя улюблена Старшко - адаптации всемирно известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty.

Утром 24 июня ее рассекретили, и девушка рассказала, чего больше всего боялась на съемках. Теперь Ирина Пполавская пришла в гости на Сніданок з 1+1, и призналась, что у нее общего и отличающегося с героиней сериала.

Актриса призналась, что театр и коно - совершенно разные вещи, и что она скучает за сценой. В то же время она себя не "ломала" под кино, а обогатила новым.

Также девушка вспомнила, что перед началом съемко узнала, что ей нужно стаивть брекеты, и пошла с этим к создателям. Они отлично приняли возможность дополнить образ Насти Глушко.Читайте такжеАктриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко

"Так мы объединили полезное с приятным", - говорит актриса

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Она пришла на эфир программы 1+1 "в образе", и ведущие поинтересовались, что в ней от Насти, а что от нее самой.

"Очки - это Настя. Брекеты - и Ира и Настя, прическа - это Настя, - рассказала она, и добавила, какие у них еще отличия, - Настя более воспитанная, даже более мягкая".

Ирина стыкалась с буллингом в школе. Она хорошо училась, и не давала списывать одноклассникам, потому что считала несправедливым, что она потратила свои нервы на это, а кто-то получит все просто так.

Моя улюблена Страшко
Моя улюблена Страшко / 1+1

"Однако, я потом стала более эмпатической, и уже давала списывать - где-то с класса с 8", - говорит Ирина.

А самая больная тема - когда в 12 лет у нее голос начал становиться низким и хриплым. Девушка в незнакомых компаниях даже стеснялась говорить.

"Я смотрела на себя в детстве в зеркало, я не понимала, какая. И это сыграло важную роль в выоре моей профессии. У других людей, когда смотришь на лицо - сразу видно отличительную черту, которая делает каждогоуникальным", - рассказала Ирина.

Напомним, что украиноязычный сериал будет отличаться от оригинального формата. Он отобразит реалии современной жизни украинцев в ​​большом городе, с их проблемами и вызовами. В сериале поднимут вопрос моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другие. Несмотря на то, что мир стремительно меняется, общество продолжает давать оценку человеку по его внешности. Главная героиня сериала Моя улюблена Страшко на собственном примере покажет, что красота - это не только внешние данные, но и качества, которые стоит распознать с первых минут - доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. Мир меняется, а вместе с ним - меняется и героиня.

Смотреть онлайн все серии нового шоу на 1+1 - Моя улюблена Страшко можно будет осенью 2021 на сайте 1plus1video.

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