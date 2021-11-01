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Екатерина Бужинская едва не выронила сочный бюст из черного кожаного платья

1 ноября 2021, 19:39
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Глубокое декольте певицы из последних сил сдерживало рвущиеся наружу прелести.

Екатерина Бужинская в черном кожаном наряде порадовала поклонников/ instagram.com/buzhynska

Украинская певица Екатерина Бужинская в честь Хэллоуина поделилась пикантным фото в кожаном платье, из которого грудь артистки буквально рвалась наружу.

Роскошным кадром Бужинская поделилась в личном блоге.

Его певица сопроводила своим мнением о Хэллоуине, который в последние годы набирает популярность на территории Украины. По мнению артистки это - не тот праздник, который стоит отмечать верующему человеку.

"Я человек, который верит в Бога, не в зомби, привидений, мертвецов и других персонажей, которые часто становятся образами для "празднования" этого дня. Конечно, это повод проявить креативность и попробовать себя в новом амплуа. Но ведь можно это сделать красиво! ... Можно выглядеть страшно красиво и невероятно изысканно без всяких рожек и крови! Например, как мой образ на фото", - поделилась своими размышлениями певица.

Для фотографий Бужинская выбрала черный тотал-лук: шляпу, кожаное платье на тонких бретельках с глубоким вырезом и кожаную куртку.

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Черное кожаное платье подчеркнуло бюст и талию Бужинской/ instagram.com/buzhynska

Поклонники выразили солидарность с мнением певицы о Хэллоуине. Фанаты Бужинской предпочитают не отмечать этот праздник, но отмечают, что образ певицы получился именно таким, каким она его задумывала - страшно-красивым и изысканным:

"Образ огонь".

"❤️❤️❤️"

"Вы прекрасны❤️❤️❤️"

"Очень изысканный образ, Вы Катюша, как всегда на высоте".

"Вы, Катя, в любом образе красивы ❤️"

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Ранее соблазнительное кожаное платье примерила другая известная блондинка - Леся Никитюк.

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