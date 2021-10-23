София Ротару трогательно почтила память своего покойного мужа

София Ротару почитала память своего супруга / Википедия

В день годовщины смерти своего супруга Анатолия Евдокименко, известная певица София Ротару публиковала в инста-сториз его архивное фото. Снимок она сопроводила горящей свечой.

"День рождения моего Толика. Жизнерадостного, талантливого и невероятно сильного мужчины всей моей жизни. Его невозможно было не любить", - однажды сказала о покойном муже Ротару.

Смерть Анатолия Евдокименко

Анатолий умер 23 октября 2002 года. Мужчина пережил аж два инсульта, а вот после третьего - скончался.

Также о смерти отца вспомнил и сын Ротару Руслан Евдокименко. Он показал фотографию с кладбища, на котором видно памятник Анатолия.

София Ротару один раз была официально замужем. В браке с Анатолием у нее родился сын Руслан, которому в августе этого года исполнился 51 год.

Также у звезды есть двое внуков - Анатолий и Соня, которую назвали в честь своей звездной бабушки. Известно, что Соня живет в Нью-Йорке, занимается моделингом. Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфорд, пророча девушке блестящую карьеру модели.

Ранее Главред писал о том, что украинская народная артистка София Ротару засветилась на российском концерте Крутого в Сочи. Певица посетила фестиваль Новая волна, где исполнила свои песни и презентовала новую.