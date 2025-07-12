Студию не будут восстанавливать, поэтому команда не просит помощи.

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РФ разрушила студию в Киеве, в которой Дорофеева и Позитив сняли клип / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вы узнаете:

Когда произошел обстрел студии

О чем попросила подписчиков Дорофеева

Российские военные разрушили студию в Киеве, в которой Надя Дорофеева и Позитив снимали клип к новой композиции "Смак-печаль".

"Сверху - кадр из нашего с Позитивом нового клипа, вышедшего вчера. Снизу - студия, в которой мы его совсем недавно снимали… Несколько часов назад мы узнали, что она прекратила свое существование в результате массированной ракетно-дроновой атаки по Киеву 10 июля", - сообщила Надя Дорофеева в Instagram, опубликовав фото. видео дня

По ее словам, студию не будут восстанавливать, поэтому команда не просит помощи.

"Просят только об одном - поддерживать наши Силы обороны, донатить. Я не знаю, как вывозить эти ежедневные контрасты", - добавила певица.

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инфографика Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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Как ранее писал Главред, украинская популярная певица Надя Дорофеева, которая замужем за украинским ресторатором Мишей Кацуриным, рассказала, что планирует стать мамой.

Также она сообщила, что ее с Кацуриным семья стала больше. Надя и Миша завели общего питомца. Это очаровательный хомяк, которому дали "вкусное" имя Чурчхелла.

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Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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