УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В болезни и здравии: ТОП-7 знаменитостей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями

3 ноября 2021, 19:13

Кому из знаменитостей удалось не сломиться под тяжестью болячек и хворей, и построить отличную карьеру.

Памела Андерсон
Среди звезд немало тех, кто неизлечимо болен / gettyimages.com

Увы, здоровье относится к тем неотъемлемым благам человечества, приобрести которые практически невозможно. Поэтому даже знаменитости не застрахованы от неизлечимых болезней. Кто из звезд достиг успеха вопреки своим недугам, читайте далее.

  • Памела Андерсон – гепатит С

По мнению актрисы, она заразилась вирусом от первого супруга – музыканта Томми Ли, еще в начале девяностых, когда влюбленные делали татуировки одной иглой на двоих.

Памела Андерсон
Памела Андерсон страдает от гепатита С/ gettyimages.com

  • Регина Тодоренко – тяжелая форма сколиоза

О болезни артистка узнала в 14. Тогда же ей рекомендовали оформить инвалидность и провести сложную операцию, которая навсегда могла приковать Тодоренко к инвалидной коляске. Жизнь распорядилась иначе, но с тех пор ведущая ежедневно вынуждена терпеть боли в спине.

Регине Тодоренко приходится мириться с болью в спине большую часть жизни / instagram.com/reginatodorenko

  • Майкл Джей Фокс – болезнь Паркинсона

Неутешительный диагноз актеру поставили в начале девяностых, когда ему было всего 30, и он был на пике карьеры. По самым оптимистичным прогнозам, которые Фоксу тогда давали врачи, его могло ждать лет 10 активной жизни, пока Паркинсон не возьмет свое. Сначала актер запил, но потом взял себя в руки, признался всему миру в своем недуге и посвятил свою жизнь исследованию болезни Паркинсона и помощи пострадавшим от ее последствий.

Болезнь Паркинсона пришла к Майклу Джей Фоксу очень рано / gettyimages.com

  • Назар Заднепровский – сахарный диабет

Болезнь настигла актера, едва тому исполнилось 30 лет. Поворотным моментом в его жизни стали три дня в реанимации из-за сахарного диабета, затем – проблемы с эндокринологией. Сейчас Заднепровский старается следить за своим весом и пищевыми привычками, дабы избегать повторных приступов.

Реклама
Назар Заднепровский
Назар Заднепровский болеет сахарным диабетом / Новый канал

  • Джулия Робертс – тромбоцитопения

Одна из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда страдает от болезни, которая приводит к появлению синяков на теле и плохой сворачиваемости крови. Ранее тромбоцитопения считалась смертельной, теперь же постоянное лечение может позволить Робертс вести сравнительно нормальный образ жизни.

Джулия Робертс из-за болезни постоянно находит на теле новые синяки / gettyimages.com

  • Джерард Батлер – частичная глухота

В детстве актер переболел отитом, который привел к осложнению в виде глухоты на правое ухо. Слух со временем так и не восстановился, несмотря на оперативное вмешательство несколько лет спустя.

Джерард Батлер глух на правое ухо / gettyimages.com

  • Леди Гага – фибромиалгия

Редкая болезнь заставляет чувствовать певицу хронические боли и усталость. Иногда от последствий фибромиалгии Леди Гага теряет сон и впадает в депрессию. В некоторых случаях фибромиалгия также может привести к бесплодию.

Леди Гага боится, что из-за фибромиалгии не сможет иметь детей/ gettyimages.com

Читайте также"Собачья" жизнь Сергея Бабкина: музыкант озвучит бульмастифа Джека в сериале 1+1 Джек и Лондон

Ранее в Сети появились фотографии 74-летней Софии Ротару без грима и ретуши.

Другие интересные новости:

viber
Леди Гага Регина Тодоренко Джерард Батлер Памела Андерсон Джулия Робертс Назар Заднепровский
Сейчас вы просматриваете новость «В болезни и здравии: ТОП-7 знаменитостей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сильные дожди, морозы и снег: синоптик назвал дату резкого похолодания в Украине в ноябреСильные дожди, морозы и снег: синоптик назвал дату резкого похолодания в Украине в ноябре В их силу верят богачи: названы вещи, которые должны быть в каждом домеВ их силу верят богачи: названы вещи, которые должны быть в каждом доме Приметы на 3 ноября: что нельзя делать в Илларионов день и как не попасть в бедуПриметы на 3 ноября: что нельзя делать в Илларионов день и как не попасть в беду "Папа даже глаза закрыл от радости": Горбунов показал лицо своего младшего сына"Папа даже глаза закрыл от радости": Горбунов показал лицо своего младшего сына Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с умаСамые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума
19:19

Приметы на 4 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

19:13

В болезни и здравии: ТОП-7 знаменитостей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями

19:10

Сертификат или работа: в Украине уволили троих врачей за подделку документов о вакцинации Видео

19:08

В Харькове подросток создал фейковую "Дію" и продавал фальшивые документы

19:00

Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Фото Видео

Реклама
18:48

Кабмин назначил и.о. министра защиты окружающей среды

18:45

Аркадий Бабченко. Умереть от ковида в пандемию - право каждого

18:35

Гороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайность Видео

18:22

Солнце в мертвом градусе спровоцировало мощные магнитные бури в ноябре Видео

18:21

"Доктор Ю": Тимошенко явилась в Раду в наряде, похожем на халат врача

18:21

"Осенне-зимний период будет сложным": Шмыгаль напугал украинцев дефицитом энергоресурсов Видео

18:20

Почему Зеленский затеял переполох в Кабмине мнение

17:36

Минкульт пополнил "черный" список 32 российскими артистами: кто несет опасность стране

17:33

В Казахстане под эгидой борьбы с курением уничтожено выращивание табака

16:57

На Украину надвигается резкое похолодание со снегопадами Видео

16:57

Танцы со звездами 10 эфир: неожиданный звездный гость, возвращение Ефросининой и семейные ценности

16:37

"Врачи просто ждали, пока плод внутри женщины умрет сам": в Польше скончалась беременная Видео

16:33

Казанская осенняя 2021: дата, традиции и магия дня, пора свадеб, молитва

16:31

"Одни алкаши и нищеброды": мисс Ровенщины оскандалилась высказыванием о жителях родного города Видео

16:23

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

Реклама
16:00

Эпидемиолог назвала сроки пика коронавируса в Украине Видео

15:52

Real O возвращаются: Светлана Тарабарова анонсировала воссоединение группы

15:48

В России разбился белорусский самолет: погибли украинцы Видео

15:33

В Украине снова подскочила цена на бензин: сколько теперь придется платить

15:21

"Отче наш" и скандал: антивакцинаторы в Одессе провели молитву за "спасение рода" Видео

15:18

Первая оплата криптой в Украине! новости компании

15:03

Себе в грудь, ребенку в голову: лучанка, изрезавшая 2-летнюю дочь, оставила предсмертную записку

14:52

Масштабный "министропад": Рада уволила сразу пятерых чиновников Видео

14:38

В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка

14:26

Минобороны осталось без главы: Рада приняла отставку Андрея Тарана Видео

14:23

11.11 – распродажа на AliExpress: как совершить покупку и на что обратить внимание

14:20

"Это не просто дно!": инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторов

14:17

"Собачья" жизнь Сергея Бабкина: музыкант озвучит бульмастифа Джека в сериале 1+1 Джек и Лондон Видео

13:37

Школьник два года издевался над девочкой в Тернополе: его мать оштрафовали

13:37

"Ой, ну пантера!": Надежда Мейхер в черном сетчатом боди загипнотизировала фанатов пышными формами

13:34

Теперь официально: Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского Видео

13:32

Парламент отправил в отставку министра экономики Любченко Видео

13:27

Ляшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от COVID-19 Видео

13:25

Гейминг против майнинга новости компании

13:19

Стало известно о состоянии здоровья Кравчука Видео

Реклама
13:18

Протест антивакцинаторов в Киеве: пророссийские провокаторы благодарят РФ и кричат об "одном народе" Видео

13:17

Винница по программе "Большая стройка" получила новые больницы

13:13

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

12:42

Социологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса Видео

12:39

150 грн за 1 литр: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает Видео

12:03

В Украине начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков": что известно Видео

12:02

"Ей же не было плохо": подростки рассказали, как издевались над больной бабушкой в Киеве Видео

12:00

"Что будет дальше - не знает ни одна живая душа": Комаровский рассказал об эффективности вакцин Видео

11:53

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

11:50

Смерть 7-летнего Андрюши из Черкасс: деда и бабушку ребенка направили на психиатрическую экспертизу

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять