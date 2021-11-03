В болезни и здравии: ТОП-7 знаменитостей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями

Среди звезд немало тех, кто неизлечимо болен / gettyimages.com

Увы, здоровье относится к тем неотъемлемым благам человечества, приобрести которые практически невозможно. Поэтому даже знаменитости не застрахованы от неизлечимых болезней. Кто из звезд достиг успеха вопреки своим недугам, читайте далее.

Памела Андерсон – гепатит С

По мнению актрисы, она заразилась вирусом от первого супруга – музыканта Томми Ли, еще в начале девяностых, когда влюбленные делали татуировки одной иглой на двоих.

Памела Андерсон страдает от гепатита С/ gettyimages.com

Регина Тодоренко – тяжелая форма сколиоза

О болезни артистка узнала в 14. Тогда же ей рекомендовали оформить инвалидность и провести сложную операцию, которая навсегда могла приковать Тодоренко к инвалидной коляске. Жизнь распорядилась иначе, но с тех пор ведущая ежедневно вынуждена терпеть боли в спине.

Регине Тодоренко приходится мириться с болью в спине большую часть жизни / instagram.com/reginatodorenko

Майкл Джей Фокс – болезнь Паркинсона

Неутешительный диагноз актеру поставили в начале девяностых, когда ему было всего 30, и он был на пике карьеры. По самым оптимистичным прогнозам, которые Фоксу тогда давали врачи, его могло ждать лет 10 активной жизни, пока Паркинсон не возьмет свое. Сначала актер запил, но потом взял себя в руки, признался всему миру в своем недуге и посвятил свою жизнь исследованию болезни Паркинсона и помощи пострадавшим от ее последствий.

Болезнь Паркинсона пришла к Майклу Джей Фоксу очень рано / gettyimages.com

Назар Заднепровский – сахарный диабет

Болезнь настигла актера, едва тому исполнилось 30 лет. Поворотным моментом в его жизни стали три дня в реанимации из-за сахарного диабета, затем – проблемы с эндокринологией. Сейчас Заднепровский старается следить за своим весом и пищевыми привычками, дабы избегать повторных приступов.

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Назар Заднепровский болеет сахарным диабетом / Новый канал

Джулия Робертс – тромбоцитопения

Одна из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда страдает от болезни, которая приводит к появлению синяков на теле и плохой сворачиваемости крови. Ранее тромбоцитопения считалась смертельной, теперь же постоянное лечение может позволить Робертс вести сравнительно нормальный образ жизни.

Джулия Робертс из-за болезни постоянно находит на теле новые синяки / gettyimages.com

Джерард Батлер – частичная глухота

В детстве актер переболел отитом, который привел к осложнению в виде глухоты на правое ухо. Слух со временем так и не восстановился, несмотря на оперативное вмешательство несколько лет спустя.

Джерард Батлер глух на правое ухо / gettyimages.com

Леди Гага – фибромиалгия

Редкая болезнь заставляет чувствовать певицу хронические боли и усталость. Иногда от последствий фибромиалгии Леди Гага теряет сон и впадает в депрессию. В некоторых случаях фибромиалгия также может привести к бесплодию.

Леди Гага боится, что из-за фибромиалгии не сможет иметь детей/ gettyimages.com

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Ранее в Сети появились фотографии 74-летней Софии Ротару без грима и ретуши.

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