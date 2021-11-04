Мисс Украина Вселенная 2021 спровоцировала ДТП с участием трех машин

Девушка заявила, что слишком спешила жить.
Мисс Украина Вселенная 2021 модель Анна Неплях стала причиной ДТП. Столкновение произошло в Киеве 4 октября.
В сторис Анна Неплях рассказала, что попала в аварию. Вину за ДТП девушка берет на себя.
По словам Неплях, ей не удалось верно рассчитать тормозной путь, из-за чего ее машина врезалась впередистоящую, а та в свою очередь - в следующую.
К счастью, никто в результате аварии не пострадал. Машина Неплях, которую девушка нежно называет Пирожком, получила механические повреждения.
О причине аварии Анна Неплях сказала следующее: "Наверное не случайно все происходит. Надо мне наверное где-то выдохнуть, потому что что-то я слишком спешила жить и все успевать. А тебе говорят: "Нет. Притормози".
Анна Неплях отметила, что водители-участники ДТП отнеслись к сложившейся ситуации максимально лояльно, без криков и скандалов. Они же утешили девушку, что всякое случается, хорошо, что все целы, а машины - это просто железо.
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Ранее в аварию попала актриса Римма Зюбина - виновный в ДТП водитель кидался на нее с угрозами.
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