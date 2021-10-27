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Известная актриса Римма Зюбина попала в ДТП

27 октября 2021, 14:39
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Артистка пострадала от хамства водителя Лексуса.

Римма Зюбина попала в ДТП в Киеве / facebook.com/z.rimma.z

Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина утром 27 октября попала в ДТП в Киеве. Артистка на встречной полосе столкнулась с другим автомобилем.

Зюбина выложила пост в Facebook, в котором рассказала, что утром попала в аварию. За рулем ее автомобиля был ее сын Даниил.

Когда они двигались по дороге, Лексус выехал на встречку. Сын Зюбиной не пропустил нарушителя, за что водитель Лексуса решил протаранить автомобиль актрисы, а затем угрожал расправой.

Зюбина описывает случившееся следующим образом: "Водитель выехал на встречную полосу - на нашу полосу. Мы его не пропустили, и он нас "наказал". Вышел, и поздоровался с Даниилом: "Я тебе сейчас *бало разобью". Доброе утро)"

Как видно по кадрам, выложенным Зюбиной, все участники ДТП отделались легким испугом. Однако актриса все равно намеренна решать этот вопрос через Дорожно-транспортную службу.

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Лексус протаранил машину Зюбиной намеренно / facebook.com/z.rimma.z

Произошедшее с Зюбиной разозлило поклонников актрисы. В комментариях под постом они выражают свое возмущение по поводу водителей, которые не соблюдают ПДД и создают потенциальную угрозу жизни на дороге.

Поступок водителя Лексуса возмутил поклонников Зюбиной / facebook.com/z.rimma.z

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