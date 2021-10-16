Участница шоу Холостяк победила в конкурсе Мисс Украина Вселенная 2021: как выглядит красавица

Анна Неплях стала Мисс Украина Вселенная 2021 / Фото instagram.com/missukraine_universe

В пятницу вечером, 15 октября, в Киеве состоялся финал конкурса Мисс Украина Вселенная 2021. Победительницей стала 27-летняя Анна Неплях из Днепра. Ранее девушка участвовала в шоу Холостяк.

Неплях будет представлять Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2021 уже в декабре этого года. Обычно это соревнование проходит в США, но в 2021-м году его решили провести в Израиле, сообщается на странице мероприятия в Instagram.

После победы Анне Неплях устроили фотосессию с короной в кровати. Она лежала в окружении большого количества цветов, а на другом фото – ела бургер.

"Настоящая королева хочет две вещи: Снять туфли и съесть бигмак, когда месяц не ел углеводов", – написала самая красивая девушка в Украине на своей странице в Instagram.

Анна Неплях - фотосессия после конкурса / Фото instagram.com/missukraine_universe

Анна Неплях ест бургер / Фото instagram.com/missukraine_universe

Анна Неплях – что о ней известно:

Анна Неплях родом из Днепра, сейчас она модель и художница. В детстве восемь лет занималась танцами. Окончила школу с золотой медалью, а высшее образование получила в Киевском университете строительства и архитектуры.

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Профессионально занимается блогом в социальной сети Instagram. У нее почти 300 тыс. подписчиков.

Бокс и верховую езду девушка называет своими хобби.

Анна Неплях / Фото instagram.com/missukraine_universe

В 2020 году Неплях принимала участие в реалити-проекте Холостяк-10. В этом шоу девушка пыталась построить отношения с пилотом и владельцем летной школы Максом Михайлюком, но победить не смогла.

Анна рассказывала, что давно хотела поучаствовать в конкурсе красоты, но постоянно находила "миллион обстоятельств", из-за которых себя сдерживала.

По ее словам, за время проведения конкурса она очень изменилась.

"Эту трансформацию можно описать как превращение из утенка в лебедя, и это не про внешнее, а про внутреннее состояние", – писала Неплях на своей странице в Instagram.

Анна Неплях перед выходом на сцену в финале конкурса Мисс Украина Вселенная / Фото instagram.com/missukraine_universe

Анна Неплях стала первой красавицей Украины / Фото instagram.com/missukraine_universe

Главред в июле 2021 года писал, что организаторы конкурса Мисс Украина запустили отбор самых красивых украинок страны. Однако они столкнулись со сложностями – было крайне непросто найти 25 конкурсанток с идеальной репутацией. У девушек не должно быть имплантов, накачанных губ, нарощенных волос и татуировок. При этом они должны продемонстрировать прокачанный интеллект. Также требовались незамужние представительницы прекрасного пола в возрасте от 17 до 26 лет, которые не оказывали эскорт-услуг.