"Ой, ну пантера!": Надежда Мейхер в черном сетчатом боди загипнотизировала фанатов пышными формами

Новый лук певицы практически не оставил пространства для фантазий.
Певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер изяществом фигуры и образа напомнила поклонникам черную пантеру - красивое, но чрезвычайно смертоносное животное.
Пленительное фото артистка выложила в своем блоге в Instagram. Его она сопроводила философской подписью, как делает довольно часто. Аккаунт Мейхер - это смесь размышлений о жизни и соблазнительных фото певицы.
Новый кадр от Надежды Мейхер привел поклонников в восторг.
Мейхер позирует у стены, голова запрокинута, ноги расставлены на ширину плеч. Певица надела черный боди с сетчатыми вставками на декольте и талии, и длинный плащ в полоску. Стройные ноги артистки и округлые плечи соблазнительно выглядывают из-под верхней одежды.
"Жизнь - это просто опыт, чтобы быть счастливой или несчастной", - подписала фото певица.
Комментарии и слова восхищения по поводу красоты Надежды Мейхер не заставили себя ждать:
"Вы самая яркая и харизматичная из группы виа гра".
"❤️ ну полегче ))) сердца многих не выдержат".
"Magnifique".
"Не устаешь любоваться вами, Надя!"
"Ой, ну пантера ❤️"
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Кроме философских размышлений, Надежда Мейхер верит в сверхъестественное, как и многие мировые и украинские знаменитости.
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