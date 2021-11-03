"Ой, ну пантера!": Надежда Мейхер в черном сетчатом боди загипнотизировала фанатов пышными формами

Надежда Мейхер в новом соблазнительном наряде взволновала умы фанатов/ instagram.com/nadyameiher

Певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер изяществом фигуры и образа напомнила поклонникам черную пантеру - красивое, но чрезвычайно смертоносное животное.

Пленительное фото артистка выложила в своем блоге в Instagram. Его она сопроводила философской подписью, как делает довольно часто. Аккаунт Мейхер - это смесь размышлений о жизни и соблазнительных фото певицы.

Новый кадр от Надежды Мейхер привел поклонников в восторг.

Мейхер позирует у стены, голова запрокинута, ноги расставлены на ширину плеч. Певица надела черный боди с сетчатыми вставками на декольте и талии, и длинный плащ в полоску. Стройные ноги артистки и округлые плечи соблазнительно выглядывают из-под верхней одежды.

"Жизнь - это просто опыт, чтобы быть счастливой или несчастной", - подписала фото певица.

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Пантера Надежда Мейхер / instagram.com/nadyameiher

Комментарии и слова восхищения по поводу красоты Надежды Мейхер не заставили себя ждать:

"Вы самая яркая и харизматичная из группы виа гра".

"❤️ ну полегче ))) сердца многих не выдержат".

"Magnifique".

"Не устаешь любоваться вами, Надя!"

"Ой, ну пантера ❤️"

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Кроме философских размышлений, Надежда Мейхер верит в сверхъестественное, как и многие мировые и украинские знаменитости.

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