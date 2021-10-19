Надежда Мейхер в полупрозрачном костюме поделилась мыслями о жизни

Надежда Мейхер в облегающем костюме вдохновила подписчиков / instagram.com/nadyameiher

Певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер поделилась с поклонниками житейской мудростью. Для этого она примерила яркий и необычный образ.

Артистка использует личный блог в Instagram для выражения собственных мыслей о том, как устроен мир, как полюбить себя, и как бороться с теми, кто мешает реализовать свои мечты.

Философские посты Мейхер сопровождает профессиональными фотографиями и кадрами из жизни.

На одном из таких фото Надежда Мейхер предстала в стильном облегающем костюме из полупрозрачной ткани черного цвета с необычной вышивкой. Страстная поза отлично подчеркнула подтянутое тело певицы. Пикантные кадры Мейхер сопроводила философскими размышлениями о том, как вести себя с людьми, которые лезут не в свое дело и указывают всем, как жить.

"Если вдруг кто-то вам решил указать на то, что Вы как-то не так ходите, выглядите, читаете, одеваетесь не там работаете, не в ту сторону смотрите, не так воспитаны и пр. — можете смело послать этого "специалиста" куда захотите… Исполняйте свои мечты, пока есть возможность!!! Танцуйте свой танец жизни!!! Пока есть возможность!" - поделилась своими мыслями певица.

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Надежда Мейхер в стильном образе / instagram.com/nadyameiher

Вдохновенные речи певицы нашли отклик в сердцах ее поклонников - артистку похвалили за красоту образа и мудрость:

"Надя, я вас люблю! Храни вас Бог!"

"Женщина огонь! Так нравитесь мне. Ух!"

"Никому в голову не придет, что соловей неправильно поет".

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