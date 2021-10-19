УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Надежда Мейхер в полупрозрачном костюме поделилась мыслями о жизни

19 октября 2021, 12:23
Прослушать новость
Остановить

Поклонники признаются певице в любви за ее красоту и мудрость.

Надежда Мейхер в облегающем костюме вдохновила подписчиков / instagram.com/nadyameiher

Певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер поделилась с поклонниками житейской мудростью. Для этого она примерила яркий и необычный образ.

Артистка использует личный блог в Instagram для выражения собственных мыслей о том, как устроен мир, как полюбить себя, и как бороться с теми, кто мешает реализовать свои мечты.

Философские посты Мейхер сопровождает профессиональными фотографиями и кадрами из жизни.

На одном из таких фото Надежда Мейхер предстала в стильном облегающем костюме из полупрозрачной ткани черного цвета с необычной вышивкой. Страстная поза отлично подчеркнула подтянутое тело певицы. Пикантные кадры Мейхер сопроводила философскими размышлениями о том, как вести себя с людьми, которые лезут не в свое дело и указывают всем, как жить.

"Если вдруг кто-то вам решил указать на то, что Вы как-то не так ходите, выглядите, читаете, одеваетесь не там работаете, не в ту сторону смотрите, не так воспитаны и пр. — можете смело послать этого "специалиста" куда захотите… Исполняйте свои мечты, пока есть возможность!!! Танцуйте свой танец жизни!!! Пока есть возможность!" - поделилась своими мыслями певица.

Реклама
Надежда Мейхер в стильном образе / instagram.com/nadyameiher

Вдохновенные речи певицы нашли отклик в сердцах ее поклонников - артистку похвалили за красоту образа и мудрость:

"Надя, я вас люблю! Храни вас Бог!"

"Женщина огонь! Так нравитесь мне. Ух!"

"Никому в голову не придет, что соловей неправильно поет".

Читайте такжеНадежда Мейхер рассказала, чего не смогла добиться в жизни из-за громадной груди

Ранее Надежда Мейхер порадовала фанатов пикантной фотосессией в поле.

viber
шоу-бизнес Надежда Мейхер-Грановская Надежда Мейхер новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Надежда Мейхер в полупрозрачном костюме поделилась мыслями о жизни». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открыткахКак лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открытках Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложениеФинансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложение Шантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при БайденеШантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при Байдене На этой планете слишком много людейНа этой планете слишком много людей Как живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларовКак живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларов

Последние новости

13:04

Участие жителей ОРДЛО и роль РФ: "Венецианка" предлагает изменить законопроект по Донбассу и Крыму

12:58

Смерть на удаленке: пятиклассник умер из-за взрыва телефона на онлайн-уроке

12:29

У России сдали нервы: как Москва вручила Украине серьезные козыри мнение

12:25

Стричь волосы во сне: о чем говорит такой сон

12:23

Надежда Мейхер в полупрозрачном костюме поделилась мыслями о жизни

Реклама
12:15

Будущих депутатов собрались отправить к психиатру после заявления Третьяковой о Полякове

12:06

Корниенко избрали новым первым вице-спикером Рады

11:54

Боевики сняли замок и ушли: миссия ОБСЕ снова начала патрулирование на Донбассе

11:45

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Украину

11:41

Недавно родила: ужасная авария на Волыни забрала жизнь матери троих детей Видео

11:36

Самая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствий Видео

11:08

Закрытие границ ЕС для украинцев: в МИД разъяснили ситуацию Видео

10:48

"Хочу всех успокоить": Зеленский рассказал, сколько украинцы будут платить за газ зимой

10:48

Рыдала и благодарила: украинку с четырьмя детьми вернули в Украину из лагеря в Сирии Видео

10:38

День ангела в ноябре 2021 по церковному календарю: именинники месяца

10:33

От 220 грн за килограмм и выше: в Украине взлетят цены на сыр Видео

10:05

Бьет детей и угрожает учителям: 5-классник с ножом держит в страхе целый лицей в Полтаве

09:59

Зеленский рассказал, в каком формате готов встретиться с Путиным Видео

09:28

Как в 74 и 62 выглядеть на 40: родная сестра Ротару раскрыла секреты их молодости и идеальной фигуры

09:26

Гражданам Украины все чаще блокируют счета в банках: что происходит

Реклама
08:50

Гороскоп на 19 октября 2021 для всех знаков Зодиака: люди из прошлого или подсказки интуиции Видео

08:29

Промочит дождями и продует холодом: погода в Украине на 19 октября

08:21

В Украине – антирекорд по смертям от COVID-19: за сутки жертвами стали более 500 пациентов Видео

07:37

Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от коронавируса

07:06

"Нет смысла задавать вопросы, когда знаешь ответ": Зеленский оценил перспективы вступления Украины в ЕС Видео

06:39

На Черниговщине жертвой COVID-19 стал девятиклассник Видео

06:18

Еще один локдаун Украина не потянет мнение

05:50

Приметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день и как не попасть в беду Видео

05:37

Создан новый метод контрацепции для мужчин: изобретение уже получило престижную награду

05:02

Каким украинцам положена пенсия в 55, 50 и 45 лет: полный перечень

04:41

Почему опасно выпивать много воды за день - ответ специалиста

04:30

Леди Гага засветила мощный "бампер" в ультракоротком серебряном платье

04:07

Как повышение прожиточного минимума отразится на субсидиях и пенсиях: ответ чиновников

03:39

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

03:10

Диетолог пояснила, можно ли сэкономить на продуктах при похудании

02:55

К чему снится кошка: толкование известных сонников

02:22

Названа страна-антилидер по распространению коронавируса Видео

02:10

Ученые нашли связь между заложенностью носа и лишним весом

01:41

Какие продукты не нужно есть людям после 45 лет - ответ диетолога

01:36

Карательные методы не помогут: экс-министр объяснил, что делать с "антивакцинаторами" в Украине Видео

Реклама
00:35

"Мисс Украину-2021" раскритиковали за русский язык: дерзкий ответ хейтерам Видео

18 октября, понедельник
23:55

"Вакцинация или локдаун": Зеленский рассказал, что ждет украинцев из-за коронавируса и штамма Дельта Видео

23:32

Выбросите их прямо сейчас: какие вещи нельзя держать на кухне Видео

22:58

Просто перепутал: под Киевом неадекват изрубил топором мать четырех детей Видео

22:57

Зависит от России: Зеленский рассказал о предстоящей встрече в нормандском формате Видео

22:36

Стали известны детали смерти брата мэра Кривого Рога: полиция опубликовала видео Видео

22:20

Отдых осенью-2021: перечень открытых для украинцев стран и требования по вакцинации Видео

22:09

"Адище": врач рассказал о COVID-ситуации в Александровской больнице Киева Видео

21:53

"Разрушают минские договоренности": Кулеба жестко пожаловался ЕС на Россию Видео

21:30

"К уровню моллюска еще далеко": Мендель оконфузилась своим безграмотным постом об "Игре кальмара"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять