Надежда Мейхер в полупрозрачном костюме поделилась мыслями о жизни

Поклонники признаются певице в любви за ее красоту и мудрость.
Певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер поделилась с поклонниками житейской мудростью. Для этого она примерила яркий и необычный образ.
Артистка использует личный блог в Instagram для выражения собственных мыслей о том, как устроен мир, как полюбить себя, и как бороться с теми, кто мешает реализовать свои мечты.
Философские посты Мейхер сопровождает профессиональными фотографиями и кадрами из жизни.
На одном из таких фото Надежда Мейхер предстала в стильном облегающем костюме из полупрозрачной ткани черного цвета с необычной вышивкой. Страстная поза отлично подчеркнула подтянутое тело певицы. Пикантные кадры Мейхер сопроводила философскими размышлениями о том, как вести себя с людьми, которые лезут не в свое дело и указывают всем, как жить.
"Если вдруг кто-то вам решил указать на то, что Вы как-то не так ходите, выглядите, читаете, одеваетесь не там работаете, не в ту сторону смотрите, не так воспитаны и пр. — можете смело послать этого "специалиста" куда захотите… Исполняйте свои мечты, пока есть возможность!!! Танцуйте свой танец жизни!!! Пока есть возможность!" - поделилась своими мыслями певица.
Вдохновенные речи певицы нашли отклик в сердцах ее поклонников - артистку похвалили за красоту образа и мудрость:
"Надя, я вас люблю! Храни вас Бог!"
"Женщина огонь! Так нравитесь мне. Ух!"
"Никому в голову не придет, что соловей неправильно поет".
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