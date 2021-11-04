Угроза национальной безопасности: Максим Галкин пополнил "черный" список Минкульта

Максима Галкина внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности./ УНИАН

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Шоумен стал 42-м в "черном" списке Минкульта, в котором находятся уже 259 человек.

Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Читайте такжеЗвезда "Крепостной" назвал ошибкой внесение его в черный список Минкульта Украины и ждет извиненийНапомним, 3 ноября Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило список артистов, представляющих угрозу национальной безопасности. В дополненный перечень попали 32 российских актера.

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