Известную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой"

Она оказалась одной из героинь скандальных фото на балконе в Дубае.
Украинская ведущая телеканала FASHIONTV.UA и участница ФешнРеалити Лика Лев с позором вылетела с работы. Ее коллеги выяснили, что девушка была одной из участниц скандальной обнаженной фотосессии в Дубае, которая произошла в апреле 2021 года.
Возмущенные поступком Лев соучастницы реалити ходатайствовали об отстранении ведущей от работы, так как ее проступок плохо повлиял на их репутацию.
Опознали Лику Лев по татуировке на пальце руки - точно такую же имела одна из девушек на пикантных фото.
Кратко о событиях в Дубае:
В апреле 2021 года в Дубае произошел скандал с участием украинских моделей. Девушки по приглашению некоего Виталия Гречина приняли участие в вечеринке в стиле ню. Полностью обнаженные девушки фотографировались в гостиничном номере и на прозрачном балконе, что по законам ОАЭ является строжайшим нарушением.
Обнаженных преступниц задержали на 8 суток, а затем депортировали в Украину.
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Ранее задержанный за организацию фотосессии в Дубае россиянин раскрыл подробности произошедшего.
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