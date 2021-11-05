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Названо имя Самого сексуального мужчины 2021 года

5 ноября 2021, 15:23
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Поклонники киновселенной Marvel будут восторге от такого выбора.

Ежегодно People отпределяет самого сексуального мужчину года/ gettyimages.com

Американский актер, известный по ролям в киновселенной Marvel Крис Эванс станет Самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии журнала People.

Американское онлайн-издание Page Six, опираясь на многочисленные источники, заявило, что титул вероятней всего достанется Капитану Америке.

Журнал People с победителем на обложке появится в продаже уже на следующей неделе.

По слухам Эванс должен был получить этот титул еще в прошлом году. Но, уступил его Майклу Б. Джордану.

Причиной тому послужила пикантная история: Крис Эванс случайно продемонстрировал свое полностью обнаженное тело в социальных сетях. Конечно, актер очень быстро удалил скандальный пост, но таблоиды и поклонники Эванса успели рассмотреть его достоинство в мельчайших подробностях.

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Крис Эванс - Самый сексуальный мужчина 2021 года по версии журнала People / gettyimages.com

Тогда представители журнала People заявили, что сейчас - неподходящее время, чтобы присваивать Эвансу какие-либо титулы.

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Однако в этом году Крису Эвансу повезет, и 40-летний актер все же станет Самым сексуальным мужчиной года по версии крупного издания.

Ранее на обложках модного глянца появилась Леди Гага. Певица позировала обнаженной для Vogue.

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