Пластический хирург рассказал, откуда у Пугачевой красивый носик и губы, как у 25-летней

Примадонну уличили в чрезмерной любви к пластике / instagram.com/alla_orfey

Певица Алла Пугачева в последнее время заметно преобразилась. Известный пластический хирург говорит, что это все благодаря "процедурам красоты".

В сети часто идут споры по поводу внешности Аллы Борисовны, поскольку певице уже 72 года и она поражает своим моложавым видом. А ее последние снимки в соцсетях и вовсе сразили наповал поклонников.

72-летняя певица не выглядит на свой возраст / instagram.com/alla_orfey

Звездный пластический хирург Павел Пиманчев считает, что без вмешательств его коллег здесь не обошлось.

"Если судить по фото, видно, что легенда отечественной эстрады действительно сделала пластику лица: круговую подтяжку, блефаропластику, ринопластику — носик стал красивый, аккуратный. Также губы подкачала. В её возрасте губы наоборот, начинают сдуваться — а у Аллы Борисовны они, как у 25-летней. Конечно же, это пластика", - отметил хирург в комментарии news.ru .

Читайте такжеЧерное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатовТакже эксперт отметил, что 72-летняя Примадонна заметно сбросила вес.

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"Похудеть возможно без помощи пластики — если придерживаться правильного питания и давать организму физические нагрузки", - пояснил Пиманчев.

Ранее Алла Пугачева побаловала поклонников редким архивным фото из личной коллекции. Сделан исторический кадр был в 1977 году, когда Примадонне было всего 28 лет.