Пластический хирург рассказал, откуда у Пугачевой красивый носик и губы, как у 25-летней

Алла Борисовна выглядит намного моложе своих лет.
Певица Алла Пугачева в последнее время заметно преобразилась. Известный пластический хирург говорит, что это все благодаря "процедурам красоты".
В сети часто идут споры по поводу внешности Аллы Борисовны, поскольку певице уже 72 года и она поражает своим моложавым видом. А ее последние снимки в соцсетях и вовсе сразили наповал поклонников.
Звездный пластический хирург Павел Пиманчев считает, что без вмешательств его коллег здесь не обошлось.
"Если судить по фото, видно, что легенда отечественной эстрады действительно сделала пластику лица: круговую подтяжку, блефаропластику, ринопластику — носик стал красивый, аккуратный. Также губы подкачала. В её возрасте губы наоборот, начинают сдуваться — а у Аллы Борисовны они, как у 25-летней. Конечно же, это пластика", - отметил хирург в комментарии news.ru.
Читайте такжеЧерное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатовТакже эксперт отметил, что 72-летняя Примадонна заметно сбросила вес.
"Похудеть возможно без помощи пластики — если придерживаться правильного питания и давать организму физические нагрузки", - пояснил Пиманчев.
Ранее Алла Пугачева побаловала поклонников редким архивным фото из личной коллекции. Сделан исторический кадр был в 1977 году, когда Примадонне было всего 28 лет.