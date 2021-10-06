Пугачева на коленях показала глубокое декольте: архивный кадр со взлетной площадки

Алла Пугачева поделилась ярким фото / instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева побаловала поклонников редким архивным фото из личной коллекции. Сделан исторический кадр был в 1977 году, когда Примадонне было всего 28 лет.

На нем певица позирует на взлетной площадке космодрома Байконур. Таким образом Пугачева поддержала звездный экипаж, который отправился на Международную космическую станцию на ракете "Союз-2.1а" для съемок фильма.

Среди членов экипажа - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

На фото молодая Алла Борисовна в джинсах и блузке с пикантным вырезом стоит на одном колене. Руки подняты вверх, на лице сияет широкая улыбка.

Архивный кадр Пугачева сопроводила короткой надписью: "Счастливого пути!"

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Молодая Пугачева: архивное фото / instagram.com/alla_orfey

Редкое фото не оставило безразличными преданных поклонников Примадонны. Одни из них высказали мысль о том, что в космос должна была полететь именно Алла Борисовна как звезда мирового масштаба.

Читайте также"И цвет подходит и размер": Алла Пугачева пошутила над ГалкинымДругие желали удачи звездным космонавтам. А третьи просто восхищались красотой и задором молодой Примадонны:

"Любовь наша❤️".

"Молодая ❤️ красотка!"

Ранее журналисты рассекретили роман Аллы Пугачевой с известным бардом.