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Галкин и Пугачева страстно поцеловались во время вечеринки

13 сентября 2021, 02:16

В кадре Максим Галкин есть торт, а затем протягивает голову к Пугачевой, чтобы поцеловать ее. Изначально они просто чмокнулись в губы.

Галкин, Пугачева
Галкин и Пугачева страстно поцеловались на вечеринке / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин на одном из светских мероприятий не смогли сдержать своих чувств и страстно поцеловались, этот момент попал на видео, а затем его опубликовали на фан-страничке их дочери Лизы в Instagram.

В кадре Максим Галкин есть торт, а затем протягивает голову к Пугачевой, чтобы поцеловать ее. Изначально они просто чмокнулись в губы, а затем Алла Борисовна проявила всю свою страсть и поцеловала своего супруга по-взрослому.

"Сладкая парочка", - говорится в описании к ролику.

"Любовь всем возрастам покорна", "Вкусняшки", "Счастливы вместе", "Совет да любовь", - пишут поклонники в комментариях.

Ранее Галкин показал Пугачеву в белом сарафане или ночной рубашке с открытыми плечами и таким огромным декольте, что оно не удерживает грудь.

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Также напомним, Максим Галкин нарвался на комплимент от супруги Аллы Пугчевой, когда презентовал ей свой новый подарок.

Видео с презентацией он опубликовал в своем Instagram в стиле съемки от первого лица. Он спросил у нее, хороший ли их новый автомобиль.

viber
Алла Пугачева Максим Галкин День поцелуев новости шоу бизнеса
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