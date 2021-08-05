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"И цвет подходит и размер": Алла Пугачева пошутила над Галкиным

5 августа 2021, 18:09

45-летний российский артист и пародист Максим Галкин записал необычное видео с возлюбленной.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey/

Максим Галкин нарвался на комплимент от супруги Аллы Пугчевой, когда презентовал ей свой новый подарок.

Видео с презентацией он опубликовал в своем Instagram в стиле съемки от первого лица.

Он спросил у нее, хороший ли их новый автомобиль.

"Замечательный! Ретро, моего возраста, подходит и размер, и цвет… Ну, спасибо, муженек, спасибо!", — ответила российская певица.

Галкин показал на видео, что Пугачева при этом сидит в салоне Запорожца 64-го года выпуска, стилизированного под клумбу с цветами: "Хорошо, ладно. Ну, автомобиль чуть моложе даже", - добавил Галкин.

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"Моложе? Ну, люблю молодых!", - подколола его Пугачева.

На видео Галкин показал, как выглядит машина "горбатый" Запорожец 1964 года выпуска. У него бежевая крыша и капот вишневого цвета, из-под которого растут цветы.

"Вот, ребят, на такой автомобиль мы перешли. Это сейчас модно. Родной советский Запорожец. Ну все, поехали! Тут уже карбюратор зацвел", -говорит Галкин

"Ретро, моего возраста. Чувство юмора у Аллы огонь, прям как у моего мужа. У меня такая же в гараже стоит!", "Классно! "Люблю молодых" вообще огонь!", "Примадонна в отличной форме) Отжигает", - пишут поклонники.

Ранее Галкин показал Пугачеву в белом сарафане или ночной рубашке с открытыми плечами и таким огромным декольте, что оно не удерживает грудь.

Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
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