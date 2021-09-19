Пугачева крутила страстный роман с известным бардом - СМИ

Пугачева крутила роман с Розембаумом - СМИ

В СМИ появилась информация о том, что между известной певицей Аллой Пугачевой и российским бардом Александром Розенбаумом якобы был роман, сообщает МК.

По информации журналиста Дениса Сорокина, Примадонна якобы специально ездила к Розенбауму на свидания в Ленинград, хотя в то время была замужем.

По словам журналиста, это было в конце 80-х годов. Тогда артистка была замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным.

"Говорят, что с Аллой Борисовной у них (с Розенбаумом, - ред.) был страстный роман", — сказал Сорокин.

Сам Розенбаум в одном из интервью подтвердил, что испытывал к Пугачевой глубокую симпатию сразу же после первого знакомства. Однако он отказывается отвечать на вопрос о романе между ними.

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Ранее Галкин показал Пугачеву в белом сарафане или ночной рубашке с открытыми плечами и таким огромным декольте, что оно не удерживает грудь.

Также напомним, Максим Галкин нарвался на комплимент от супруги Аллы Пугчевой, когда презентовал ей свой новый подарок.

Видео с презентацией он опубликовал в своем Instagram в стиле съемки от первого лица. Он спросил у нее, хороший ли их новый автомобиль.