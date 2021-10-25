"С Аллусей!": известный дизайнер показал Пугачеву в игривом образе школьницы

Алла Пугачева восхитила поклонников новым образом / Instagram

Певица Алла Пугачева вновь порадовала поклонников свежим внешним видом и моложавым луком. На прогулке с дизайнером Игорем Гуляевым Примадонна просто светилась энергией и позитивом.

Близкий друг Аллы Борисовны и дизайнер ее образов для красных дорожек Игорь Гуляев показал кадры с осенней прогулки с Пугачевой.

Вместе с Примадонной он посетил свой московский бутик. В модное место Алла Борисовна пришла в крайне стильном образе, похожем на школьную форму: черное кепи, серый пиджак и укороченные брюки-палаццо в клетку пепита, черную прозрачную блузку с белым воротничком и спортивный топ. От осеннего солнышка актриса защищалась с помощью затемненных черных очков с золотистыми вставками.

Примадонна чувствовала себя свободно и комфортно в таком луке, и прогуливалась по бутику, держа руки в карманах и с широкой улыбкой на лице.

"Замечательное начало недели ! ))) Гуляем !!!!!!!!!!!!!С Аллусей всегда душевно и тепло ! ❤️❤️❤️" - подписал видео с прогулки с Аллой Борисовной Гуляев.

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Алла Пугачева с другом - дизайнером Игорем Гуляевым / instagram.com/igorgulyaevofficial

Поклонники были рады увидеть 72-летнюю Примадонну цветущей и в прекрасном расположении духа:

"Душевно и тепло двойне, когда видишь настоящих, любящих Жизнь людей!"

"Ну, какая же красотка! Неповторима!!!"

"Как я обожаю эту женщину! Просто так.... без повода!"

"Зайка какая модная! люблю!! ❤️"

"Она невероятная красавица! любим и восхищаемся ❤️"

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Ранее моложавым видом и прекрасной физической формой порадовала поклонников близкая подруга Пугачевой Лайма Вайкуле.