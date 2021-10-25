УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"С Аллусей!": известный дизайнер показал Пугачеву в игривом образе школьницы

25 октября 2021, 19:45
Прослушать новость
Остановить

Фанаты в восторге от моложавого вида Примадонны.

Алла Пугачева
Алла Пугачева восхитила поклонников новым образом / Instagram

Певица Алла Пугачева вновь порадовала поклонников свежим внешним видом и моложавым луком. На прогулке с дизайнером Игорем Гуляевым Примадонна просто светилась энергией и позитивом.

Близкий друг Аллы Борисовны и дизайнер ее образов для красных дорожек Игорь Гуляев показал кадры с осенней прогулки с Пугачевой.

Вместе с Примадонной он посетил свой московский бутик. В модное место Алла Борисовна пришла в крайне стильном образе, похожем на школьную форму: черное кепи, серый пиджак и укороченные брюки-палаццо в клетку пепита, черную прозрачную блузку с белым воротничком и спортивный топ. От осеннего солнышка актриса защищалась с помощью затемненных черных очков с золотистыми вставками.

Примадонна чувствовала себя свободно и комфортно в таком луке, и прогуливалась по бутику, держа руки в карманах и с широкой улыбкой на лице.

"Замечательное начало недели ! ))) Гуляем !!!!!!!!!!!!!С Аллусей всегда душевно и тепло ! ❤️❤️❤️" - подписал видео с прогулки с Аллой Борисовной Гуляев.

Реклама
Алла Пугачева с другом - дизайнером Игорем Гуляевым / instagram.com/igorgulyaevofficial

Поклонники были рады увидеть 72-летнюю Примадонну цветущей и в прекрасном расположении духа:

"Душевно и тепло двойне, когда видишь настоящих, любящих Жизнь людей!"

"Ну, какая же красотка! Неповторима!!!"

"Как я обожаю эту женщину! Просто так.... без повода!"

"Зайка какая модная! люблю!! ❤️"

"Она невероятная красавица! любим и восхищаемся ❤️"

Читайте такжеЧерное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатов

Ранее моложавым видом и прекрасной физической формой порадовала поклонников близкая подруга Пугачевой Лайма Вайкуле.

viber
шоу-бизнес Алла Пугачева новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"С Аллусей!": известный дизайнер показал Пугачеву в игривом образе школьницы». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Звезда Женского квартала в образе развратной Барби блеснула нагими прелестямиЗвезда Женского квартала в образе развратной Барби блеснула нагими прелестями Родом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине ХатчинсРодом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс Британские ученые объяснили, как распознать ковидный кашельБританские ученые объяснили, как распознать ковидный кашель Европе зимой грозят огромные убытки: Зеленский призвал решить газовый кризис и предложил РФ сделкуЕвропе зимой грозят огромные убытки: Зеленский призвал решить газовый кризис и предложил РФ сделку Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора-постановщикаАлек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора-постановщика

Последние новости

20:47

Комаровский рассказал, возможно ли забеременеть после COVID-вакцинации

20:28

Украину атакует трескучий мороз и опасная погода Видео

20:25

В Госдепе США озвучили прогноз по запуску Северного потока-2 Видео

20:09

Ольга Сумская попала в больницу и напугала внешним видом Видео

19:54

"Хватит на несколько часов": в областях Украины заявили о критической ситуации с кислородом Видео

Реклама
19:47

СНБО обнародовал "черный" список "пророссийских" Telegram-каналов и блогов

19:45

"С Аллусей!": известный дизайнер показал Пугачеву в игривом образе школьницы

19:37

Кабмин обновил ПДД для велосипедистов: что изменилось

19:30

Сверхзвуковые ракеты против лака для ногтей мнение

19:16

В Запорожье женщина несколько дней жила в квартире с трупом мужа: что вынудило ее это сделать

18:56

В Украине намерены существенно повысить цены на распределение газа Видео

18:47

Надежда Мейхер в платье с ультравысоким разрезом сравнила чтение новой книги с сексом

18:45

Русификация выполнена: Путин задарил Наталию Орейро и ее сына российским гражданством Видео

18:40

Во Львове похитили 9-месячную девочку: ребенка нашли через двое суток на Хмельнитчине Видео

18:23

"Спасла куртка": копы рассказали, как вытаскивали девочку из озера Видео

17:59

Приметы на 26 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:39

В Италии мужчина жестоко убил свою жену-украинку и сбежал от суда Видео

17:27

Поделки на Хэллоуин с детьми: 5 простых идей для нескучного праздника

17:10

Пока мама была в больнице: в Житомире отчим жутко избил 8-летнюю девочку

16:57

34 тысячи штраф: в Украине ужесточают правила для пассажиров без COVID-документов Видео

Реклама
16:42

Жуткое ДТП в Одессе: водитель элитной иномарки насмерть сбил ребенка

16:11

Привезли не туда: в Ровно пациент с коронавирусом умер на пороге больницы Видео

16:04

"Большая стройка Зеленского отремонтировала дорогу к Очакову на Николаевщине

15:55

День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужно Видео

15:45

И все-таки не конец: Илона Гвоздева продолжила скандал на Танцах с парой MЕLOVIN-Русина Видео

15:38

Ракетная атака на Москву: в РФ ответили на громкое заявление ОП

15:29

В популярной сладости украинцев обнаружили "яд" Видео

15:28

Третья доза вакцины: кто из украинцев получит бустерную прививку Видео

15:13

Ракетные системы Украины и мощная помощь Британии: в РФ разразились заявлением о "красных линиях"

15:04

"Есть фальшивые COVID-сертификаты": СМИ предупредили о мошенниках, продающих поддельную "Дию"

15:00

Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование Видео

14:49

Самая вкусная паста с грибами в сливочном соусе: готовить всего 20 минут Видео

14:48

Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи Видео

14:40

Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака Видео

14:37

В Кабмине назвали дату, после которой невакцинированных чиновников и учителей отстранят от работы

14:14

Саммит лидеров "Нормандии" после встречи глав МИД: Меркель назвала Путину план диалога по Донбассу Видео

14:12

Жесткие ограничения для невакцинированных горожан: кого уже завтра коснутся новые правила карантина Видео

14:11

ЕС одолжил Украине 600 миллионов евро на борьбу с пандемией

14:11

Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине: что изменится в стране

14:10

В Кременчуге смонтировали завод для "Большой стройки" моста через Днепр

Реклама
13:56

Кожа была в ожогах: в Чернигове в муках умер 12-летний мальчик

13:47

Школы - на замок: в Киеве ввели дистанционку, названа дата Видео

13:41

Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых

13:26

"Я на Бессарабку хожу - там гречка по 12 грн": Тищенко поразил "своими" ценами на продукты Видео

13:13

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного: "Я не угроза, я любимая женщина!"

13:04

План Украины по газовому кризису в Европе и сделка с Газпромом: в ФРГ заявили о поддержке Киева Видео

13:01

Транспорт – только для вакцинированных: в КГГА объяснили, к чему готовиться Видео

12:55

В Луцке неадекваты перевернули биотуалет: внутри был посетитель Видео

12:40

Весь колбасный совок оргазмирует на "Спутник" мнение

12:37

В Николаеве 80-летняя пенсионерка топором разрубила голову подруге

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять