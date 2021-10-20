Вечно молодая Лайма Вайкуле на велосипеде вызвала восторг у Пугачевой

67-летняя Лайма Вайкуле прокатилась на велосипеде по улицам Юрмалы / instagram.com/laima_vaikule_official

Латвийская певица и актриса Лайма Вайкуле поделилась с подписчиками отличным способом поддерживать свое тело в форме. 67-летняя артистка передвигается по улицам на велосипеде.

Свою прогулку солнечным осенним днем Вайкуле выложила в Instagram. Певица бодро крутит педали, своим видом вдохновляя поклонников.

Лайма Вайкуле является приверженкой здорового образа жизни, и держит себя в отличной форме. Не удивительно, что поездки на велосипеде ей даются особенно легко.

Всегда эпатажная в выборе нарядов Вайкуле для велопрогулки выбрала простую спортивную одежду: черные штаны, черные ботинки, черное худи с капюшоном, шапку и красный пуховик.

Рассекая улицы Юрмалы на ярко-желтом велосипеде певица рассказала об эпидситуации в Латвии: "У нас в Риге комендантский час. Поэтому только велики, и только до семи. Вакцинируйтесь, друзья, вакцинируйтесь!"

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Велопрогулку звездной подруги оценила Алла Пугачева: она в комментариях к посту похвалила Вайкуле за хорошую физическую форму:

Алла Пугачева похвалила Вайкуле за хорошую физическую форму / instagram.com/laima_vaikule_official

В восторге от ролика остались и поклонники Лаймы, которые пожелали артистке всегда оставаться такой же моложавой и подтянутой:

"Прекрасная золотая осень, прекрасная Лайма!❤️❤️"

"Вечно молодая и в форме! ❤️"

"Дай Бог вам здоровья! вы очень прекрасны и в такой экипировке❤️"

"Лайма удивительная красотка!"

"Разумная, красивая, умная, и всегда молодая Лайма!"

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Вайкуле с Пугачевой любят пошутить. Некоторые юмористические зарисовки удается заснять супругу Аллы Борисовны - Максиму Галкину. Ранее он выкладывал в Сеть, как звездные подружки подкалывают Insta-блогеров.