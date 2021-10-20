Вечно молодая Лайма Вайкуле на велосипеде вызвала восторг у Пугачевой

67-летняя певица держит себя в прекрасной физической форме.
Латвийская певица и актриса Лайма Вайкуле поделилась с подписчиками отличным способом поддерживать свое тело в форме. 67-летняя артистка передвигается по улицам на велосипеде.
Свою прогулку солнечным осенним днем Вайкуле выложила в Instagram. Певица бодро крутит педали, своим видом вдохновляя поклонников.
Лайма Вайкуле является приверженкой здорового образа жизни, и держит себя в отличной форме. Не удивительно, что поездки на велосипеде ей даются особенно легко.
Всегда эпатажная в выборе нарядов Вайкуле для велопрогулки выбрала простую спортивную одежду: черные штаны, черные ботинки, черное худи с капюшоном, шапку и красный пуховик.
Рассекая улицы Юрмалы на ярко-желтом велосипеде певица рассказала об эпидситуации в Латвии: "У нас в Риге комендантский час. Поэтому только велики, и только до семи. Вакцинируйтесь, друзья, вакцинируйтесь!"
Велопрогулку звездной подруги оценила Алла Пугачева: она в комментариях к посту похвалила Вайкуле за хорошую физическую форму:
В восторге от ролика остались и поклонники Лаймы, которые пожелали артистке всегда оставаться такой же моложавой и подтянутой:
"Прекрасная золотая осень, прекрасная Лайма!❤️❤️"
"Вечно молодая и в форме! ❤️"
"Дай Бог вам здоровья! вы очень прекрасны и в такой экипировке❤️"
"Лайма удивительная красотка!"
"Разумная, красивая, умная, и всегда молодая Лайма!"
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Вайкуле с Пугачевой любят пошутить. Некоторые юмористические зарисовки удается заснять супругу Аллы Борисовны - Максиму Галкину. Ранее он выкладывал в Сеть, как звездные подружки подкалывают Insta-блогеров.