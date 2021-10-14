Черное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатов

Алла Пугачева обрезала свои длинные волосы / instagram.com/alla_orfey

Певица, актриса и композитор Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников переменами во внешности. На Дне рождения дочери ее близкого друга Игоря Николаева Примадонна примерила фирменное мини и весьма необычную прическу.

Любопытную фотографию выложила супруга Николаева Юлия Проскурякова. На ней изображена Пугачева с мужем и детьми, и виновница торжества с родителями. Групповое фото заинтриговало переменами во внешности певицы.

Для детского торжества Алла Борисовна выбрала тотал-блэк образ: мини-платье, удлиненный жакет и ботфорты до колен. В аксессуарах певица также была минималистична – золотое колье с крупными звеньями и пара перстней.

Но больше внимания на фото привлекает все же прическа Примадонны. Короткие волосы Пугачева носила еще в юности, все привыкли видеть певицу с копной светлых волос и челкой.

Тем удивительней показался образ Аллы Борисовны на празднике. Вернее не сам образ, а прическа. Похоже, певица решила сделать стрижку "гарсон", в народе именуемую просто – "под мальчика".

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Алла Пугачева с короткой стрижкой / instagram.com/uliaveronika

Под фото за считанные часы собралась армия фанатов Пугачевой, и, кроме поздравлений дочери Игоря Николаева, в комментариях появилась масса комплиментов в адрес Примадонны и ее нового имиджа:

"Алла огонь!"

"Юлия, спасибо за фото! АБ огонь!"

"Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35!"

"Алла Борисовна, я вас не узнала, как вам классно❤️❤️"

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