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"Валюха" из Сватов Татьяна Кравченко рассказала, как Ивана Будько соблазняла

15 ноября 2021, 17:01
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Актриса влюбилась в партнера по съемкам, и добивалась его расположения.

Сваты
Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в роли супругов Ивана и Валентины Будько / 1+1

Пока поклонники сериала Сваты ожидают выхода финального сезона, Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько, рассказала о своих нежных чувствах к актеру Федору Добронравову.

По словам актрисы, любовь у нее к своему "Ивану" случилась не только в кадре, но и за его пределами. В жизни сердцем прикипела к Добронравову.

А как иначе? Ведь им столько лет приходилось играть крепкую семейную пару, в постели вместе лежать.

Вот Татьяна Кравченко и решилась Добронравова соблазнить: "Худела, в бассейн ходила, маски на лицо накладывала. Красоткой хотела быть. Но он же женат! И безумно любит свою семью. Было дело, призналась ему в своих чувствах… Но он мне сказал: "Ты что? Это просто блажь! Съемки! А у меня семья навсегда!" Погоревала я, погоревала, а потом и отпустило меня", - призналась актриса.

О своем любовном наваждении Кравченко вспоминает со смехом, а в нежных чувствах теперь признается исключительно сериалу Сваты.

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Сваты
Кадр из сериала Сваты / 1+1

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Ранее стало известно, кто из звездных актеров Сватов не появится в финальном сезоне сериала.

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