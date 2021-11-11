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Волочкова обзавидуется: ТОП-5 шпагатов от украинских звезд

11 ноября 2021, 19:52

Артистки, которые в гибкости и грации могут дать фору любой приме.

Самые гибкие украинские артистки / Коллаж

Анастасия Волочкова невольно стала синонимом слова шпагат - балерина показывает его где уместно и не очень, и страшно гордится своими способностями.

Однако освоить в совершенстве шпагат способна не только она. Кто из украинских артисток с легкостью садится (а иногда даже становится!) в шпагат, читайте далее.

  • MARUV

Шпагат на весу - сложнейший элемент от MARUV / instagram.com/maruvofficial

В концертных номерах певица проявляет чудеса гибкости и выдержки, так что такой гимнастических элемент, как шпагат дается MARUV без особых усилий.

  • Анна Седокова

Седокова делает шпагат с улыбкой / instagram.com/annasedokova

Артистка и на шпагат сесть может, и ногу за голову закинуть. Да как ловко получается!

  • Ани Лорак

Шпагат от Ани Лорак - легко и просто! / instagram.com/anilorak

Каролина держит свое тело в тонусе, для этого она регулярно занимается в зале и практикует различные гимнастические упражнения.

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  • Регина Тодоренко

Поперечный шпагат от Регины Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Несмотря на серьезные проблемы со спиной, Тодоренко любит демонстрировать свои гимнастические способности. В количестве шпагатов на Орле и Решке ведущая может посоревноваться с Волочковой.

  • Надежда Мейхер

Надежда Мейхер в балетной студии научилась делать вертикальный шпагат / Скриншот - instagram.com/nadyameiher

Певица дважды участвовала в Танцах со звездами. К подготовке к проекту Мейхер относилась ответственно: занималась с профессиональными педагогами, совершенствовала растяжку и учила балетные па.

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Ранее мы рассказывали, у кого из украинских звезд есть голливудские двойники.

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