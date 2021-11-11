Волочкова обзавидуется: ТОП-5 шпагатов от украинских звезд

Артистки, которые в гибкости и грации могут дать фору любой приме.
Анастасия Волочкова невольно стала синонимом слова шпагат - балерина показывает его где уместно и не очень, и страшно гордится своими способностями.
Однако освоить в совершенстве шпагат способна не только она. Кто из украинских артисток с легкостью садится (а иногда даже становится!) в шпагат, читайте далее.
MARUV
В концертных номерах певица проявляет чудеса гибкости и выдержки, так что такой гимнастических элемент, как шпагат дается MARUV без особых усилий.
Анна Седокова
Артистка и на шпагат сесть может, и ногу за голову закинуть. Да как ловко получается!
Ани Лорак
Каролина держит свое тело в тонусе, для этого она регулярно занимается в зале и практикует различные гимнастические упражнения.
Регина Тодоренко
Несмотря на серьезные проблемы со спиной, Тодоренко любит демонстрировать свои гимнастические способности. В количестве шпагатов на Орле и Решке ведущая может посоревноваться с Волочковой.
Надежда Мейхер
Певица дважды участвовала в Танцах со звездами. К подготовке к проекту Мейхер относилась ответственно: занималась с профессиональными педагогами, совершенствовала растяжку и учила балетные па.
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Ранее мы рассказывали, у кого из украинских звезд есть голливудские двойники.
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