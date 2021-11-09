"Гляжусь в тебя, как в зеркало": ТОП-6 звездных "двойников" украинских знаменитостей

Чудеса генетики наглядно.
Наверное каждый хоть раз мечтал о том, чтобы встретить своего двойника. А у украинских знаменитостей они есть. Да не простые, а звездные. И их сходство поражает. Встреча таких двойников может вылиться в крайне интересные творческие проекты.
На кого же похожи наши звезды в мировом шоу-бизнесе, читайте далее.
Шер и Джамала
Жгучие брюнетки похожи не только внешне, но и темпераментом: волевые певицы и Шер и Джамала нашли свое место на звездном Олимпе, и готовы отстаивать его кропотливым трудом до последнего.
Зак Макгоуэн и Олег Винник
Нет, у вас не двоится в глазах. Перед вами голливудский актер Зак Макгоуэн и певец и любимец женщин Олег Винник. Оба мужчины обладают удивительным обаянием, а взгляд светлых глаз способен разбить сердца поклонницам.
Сергей Бабкин и Ли Чон Че
Забавное сходство между собой и актером из нашумевшего сериала Игра в кальмара Бабкин обнаружил самостоятельно. С тех пор близкое окружение не может смотреть киноновинку спокойно - в каждой сцене, где задействован Ли Чон Че, они видят украинского музыканта.
LP и Дмитрий Сысоев
Кудри, очки, стиль и любовь к музыке объединяют музыканта Дмитрия Сысоева и певицу LP. А также любовь к животным! Поразительное сходство.
Дэниел Рэдклифф и Дзидзьо
Дзидзьо может смело ехать покорять Голливуд в качестве дублера Дэниела Рэдклиффа. Актерского опыта - достаточно, музыкального таланта - с избытком, да и внешне мужчины неуловимо похожи. Не иначе как все дело в магии!
Анджелина Джоли и Таня Воржева
Здесь слова излишни: при определенных ракурсах певица и телеведущая Таня Воржева - вылитая Джоли в ее лучшие годы.
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Ранее мы рассказывали, кто из знаменитостей страдает психическими расстройствами.
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