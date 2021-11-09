"Гляжусь в тебя, как в зеркало": ТОП-6 звездных "двойников" украинских знаменитостей

На кого из звезд похожи украинские знаменитости? / ua.depositphotos.com

Наверное каждый хоть раз мечтал о том, чтобы встретить своего двойника. А у украинских знаменитостей они есть. Да не простые, а звездные. И их сходство поражает. Встреча таких двойников может вылиться в крайне интересные творческие проекты.

На кого же похожи наши звезды в мировом шоу-бизнесе, читайте далее.

Шер и Джамала

Шер и Джамала / Коллаж: instagram.com/cher и instagram.com/jamalajaaa

Жгучие брюнетки похожи не только внешне, но и темпераментом: волевые певицы и Шер и Джамала нашли свое место на звездном Олимпе, и готовы отстаивать его кропотливым трудом до последнего.

Зак Макгоуэн и Олег Винник

Зак Макгоуэн и Олег Винник / Коллаж: gettyimages.com и instagram.com/olegg.vynnyk

Нет, у вас не двоится в глазах. Перед вами голливудский актер Зак Макгоуэн и певец и любимец женщин Олег Винник. Оба мужчины обладают удивительным обаянием, а взгляд светлых глаз способен разбить сердца поклонницам.

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Сергей Бабкин и Ли Чон Че

Сергей Бабкин и Ли Чон Че / instagram.com/babkin_official

Забавное сходство между собой и актером из нашумевшего сериала Игра в кальмара Бабкин обнаружил самостоятельно. С тех пор близкое окружение не может смотреть киноновинку спокойно - в каждой сцене, где задействован Ли Чон Че, они видят украинского музыканта.

LP и Дмитрий Сысоев

LP и Дмитрий Сысоев / Коллаж: instagram.com/iamlpofficial и instagram.com/omut_official

Кудри, очки, стиль и любовь к музыке объединяют музыканта Дмитрия Сысоева и певицу LP. А также любовь к животным! Поразительное сходство.

Дэниел Рэдклифф и Дзидзьо

Дэниел Рэдклифф и Дзидзьо / Коллаж: gettyimages.com и instagram.com/dzidzio

Дзидзьо может смело ехать покорять Голливуд в качестве дублера Дэниела Рэдклиффа. Актерского опыта - достаточно, музыкального таланта - с избытком, да и внешне мужчины неуловимо похожи. Не иначе как все дело в магии!

Анджелина Джоли и Таня Воржева

Анджелина Джоли и Таня Воржева / Коллаж: gettyimages.com и instagram.com/vorzheva

Здесь слова излишни: при определенных ракурсах певица и телеведущая Таня Воржева - вылитая Джоли в ее лучшие годы.

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