Гнилое семя: ТОП-5 непутевых родственников знаменитостей

Проблемные братья и сестры знаменитостей / gettyimages.com

Как известно, семью не выбирают. К сожалению, даже в семьях знаменитостей бывают "паршивые овцы", которые доставляют массу неприятностей и горя своим звездным родственникам. У кого из знаменитостей есть проблемные братья и сестры, читайте далее.

Мадонна и брат-бродяга

Энтони, брат Мадонны, начал спиваться еще в подростковом возрасте. Его даже выгнали из семейной винодельни, за то что парень регулярно напивался до беспамятства. Затем он ушел из дома и бродяжничал по стране: попрошайничал, спал под мостом и т. д. Мадонна не раз разыскивала своего непутевого братца , и пыталась ему помочь, но все без толку. Со временем она забросила попытки, резонно решив, что помочь можно лишь тому, кто хочет помощи. На данный момент Энтони закончил свой путь бродяги, и проходит лечение от алкоголизма.

Брат Мадонны Энтони - бродяга с алкогольной зависимостью / instagram.com/madonna

Мэрайя Кэри и сестра-проститутка

Сестра певицы Элисон – та еще штучка. Женщина зарабатывает на жизнь древнейшей профессией и регулярно требует денег у Мэрайи. Кроме того Элисон любит поскандалить: в зарубежных СМИ время от времени появляются интервью, в которых она делает громкие заявления. То, Кэри буквально бросает ее умирать, то их с общая с Мэрайей мать принуждала девушку с детства заниматься проституцией и принимать участие в сатанинских ритуалах. Правды в ее словах – чуть, но репутацию более успешной сестре она портит регулярно.

Сестра Мэрайи Кэри - проститутка и шантажистка / instagram.com/mariahcarey

Кристофер Нолан и брат-наемник

Режиссер давно уже потерял связь с братом Мэттью, которого обвиняли в организации наемного убийства. События происходили в Коста-Рике: к Мэттью обратился человек, с просьбой убить его бухгалтера. Сказано – сделано. Брат режиссера с сообщником похитили жертву и уже были готовы прикончить его, но в последнюю секунду заложник был освобожден полицией. Сообщника Нолана арестовали, а сам Меттью умудрился сбежать обратно в США, где успешно затерялся на просторах родины.

Брат Кристофера Нолана - наемный убийца / gettyimages.com

Риз Уизерспун и брат-сексуальный преступник

Актриса готова закрывать глаза на любые проступки старшего брата Джона. А список таких поступков немаленький, ведь мужчина страдает от алкогольной зависимости, а под воздействием выпивки ведет себя неадекватно и агрессивно. Однажды пьяный Джон вломился в дом своей соседки и совершил над ней сексуальное насилие. Доказать этот факт пострадавшей не удалось, Джон получил условный срок, а Уизерспун до сих пор постит с ним милые фото, и называет мужчину лучшим братом, которого может иметь девушка.

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Брат Риз Уизерспун - алкоголик и сексуальный преступник/ instagram.com/reesewitherspoon

Леонардо ДиКаприо и сводный брат-наркоман

В детстве Лео и Адам были очень дружны, однако по мере взросления их пути разошлись. ДиКаприо построил успешную актерскую карьеру, а его брат увлекся наркотиками. Да настолько, что потерял семью, у него забрали опеку над дочерью, и он воровал в магазинах, чтобы купить дозу. Мужчину задерживала полиция более шести раз. В конечном итоге Адам завязал, но его прошлое с наркотиками поставило жирный крест на его светлом будущем.

Сводный брат Леонардо ДиКаприо - наркоман и вор / gettyimages.com

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