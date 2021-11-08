ТОП-10 самых больших гонораров актеров за 2021 год

Возглавил список актер с зарплатой, равной годовому бюджету маленького государства.
С приходом в мир пандемии коронавируса цены подскочили буквально на все: продукты, одежда, услуги. Многие индустрии терпят колоссальные убытки, так как локдаун сильно обрезает им крылья своими условиями.
Предполагалось, что мир кинематографа также постепенно начнет уходить в забытье, а вместе с ним - и его топовые звезды. Оказалось, это совсем не так. Кино переживает своеобразный рассвет, а гонорары знаменитостей растут, как на дрожжах. Кто из актеров в 2021 году заработал за один фильм больше всего по версии журнала Variety, читайте далее.
1 место: Дэниел Крейг - 100 млн долларов
Детективный фильм Достать ножи стал неожиданным открытием мирового кинематографа в 2019 году с необычайным коммерческим успехом – более 300 млн долларов. Роль частного детектива Бенуа Бланка в нем сыграл Дэниел Крейг. Не удивительно, что за сиквел фильма, съемки которого закончились только в сентябре этого года, Крейгу удалось выручить целых сто миллионов (что в два раза превышает предполагаемый общий бюджет фильма).
2 место: Дуэйн 'Скала' Джонсон – 50 млн долларов
Комедийный боевик Красное уведомление еще не вышел в мировой прокат, а один из исполнителей его главных ролей – Дуэйн Скала Джонсон, уже заработал свои 50 млн. Гонорар актера составил примерно треть бюджета всего фильма.
3 место: Уилл Смит – 40 млн долларов и Дэнзел Вашингтон – 40 млн долларов
Третье место разделили Уилл Смит за роль в спортивной драме Король Ричард, и Дэнзел Вашингтон за роль помощника шерифа в криминальном неонуаре Дьявол в Деталях.
Далее места в рейтинге распределились следующим образом:
4. Леонардо Ди Каприо (Не смотри вверх) – 30 млн долларов и Марк Уолберг (Правосудие Спенсера) – 30 млн долларов.
5. Дженнифер Лоуренс (Не смотри вверх) – 25 млн долларов и Джулия Робертс (Оставь мир позади ) – 25 млн долларов.
6. Сандра Буллок (Затерянный город D) – 20 млн долларов, Райан Гослинг (Серый человек) – 20 млн долларов, Крис Хемсворт (Тор: Любовь и Гром) – 20 млн долларов и Брэд Питт (Скоростной поезд) – 20 млн долларов.
7. Майкл Б. Джордан (Без жалости) – 15 млн долларов.
8. Том Круз (Топ Ган: Мэверик) – 13 млн долларов.
9. Киану Ривз (Матрица: Воскрешение) – 12 млн долларов.
10. Крис Пайн (Подземелье драконов) – 11,5 млн долларов.
Читайте такжеГнилое семя: ТОП-5 непутевых родственников знаменитостей
Ранее мы рассказывали о самых "дорогих" разводах знаменитостей.
Другие интересные новости:
- Знаменитости, которые раньше были вместе: ТОП-8 неожиданных звездных пар
- То, о чем не принято говорить вслух: ТОП-5 знаменитостей, страдающих психическими расстройствами
- Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное
- Наши в городе: ТОП-7 голливудских знаменитостей с украинскими корнями
- В болезни и здравии: ТОП-7 знаменитостей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями