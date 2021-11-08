ТОП-10 самых больших гонораров актеров за 2021 год

Самые высокооплачиваемые актеры 2021 года / imdb.com

С приходом в мир пандемии коронавируса цены подскочили буквально на все: продукты, одежда, услуги. Многие индустрии терпят колоссальные убытки, так как локдаун сильно обрезает им крылья своими условиями.

Предполагалось, что мир кинематографа также постепенно начнет уходить в забытье, а вместе с ним - и его топовые звезды. Оказалось, это совсем не так. Кино переживает своеобразный рассвет, а гонорары знаменитостей растут, как на дрожжах. Кто из актеров в 2021 году заработал за один фильм больше всего по версии журнала Variety, читайте далее.

1 место: Дэниел Крейг - 100 млн долларов

Детективный фильм Достать ножи стал неожиданным открытием мирового кинематографа в 2019 году с необычайным коммерческим успехом – более 300 млн долларов. Роль частного детектива Бенуа Бланка в нем сыграл Дэниел Крейг. Не удивительно, что за сиквел фильма, съемки которого закончились только в сентябре этого года, Крейгу удалось выручить целых сто миллионов (что в два раза превышает предполагаемый общий бюджет фильма).

Сиквел фильма Достать ножи еще даже не имеет названия, а Дэниел Крейг уже получил за него 100 миллионов / gettyimages.com

2 место: Дуэйн 'Скала' Джонсон – 50 млн долларов

Комедийный боевик Красное уведомление еще не вышел в мировой прокат, а один из исполнителей его главных ролей – Дуэйн Скала Джонсон, уже заработал свои 50 млн. Гонорар актера составил примерно треть бюджета всего фильма.

Прочное, как скала, обаяние Джонсона принесло актеру 50 млн / gettyimages.com

3 место: Уилл Смит – 40 млн долларов и Дэнзел Вашингтон – 40 млн долларов

Третье место разделили Уилл Смит за роль в спортивной драме Король Ричард, и Дэнзел Вашингтон за роль помощника шерифа в криминальном неонуаре Дьявол в Деталях.

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Смит и Вашингтон славно потрудились: в кармане каждого по 40 млн за фильм / Коллаж - gettyimages.com

Далее места в рейтинге распределились следующим образом:

4. Леонардо Ди Каприо (Не смотри вверх) – 30 млн долларов и Марк Уолберг (Правосудие Спенсера) – 30 млн долларов.

5. Дженнифер Лоуренс (Не смотри вверх) – 25 млн долларов и Джулия Робертс (Оставь мир позади ) – 25 млн долларов.

6. Сандра Буллок (Затерянный город D) – 20 млн долларов, Райан Гослинг (Серый человек) – 20 млн долларов, Крис Хемсворт (Тор: Любовь и Гром) – 20 млн долларов и Брэд Питт (Скоростной поезд) – 20 млн долларов.

7. Майкл Б. Джордан (Без жалости) – 15 млн долларов.

8. Том Круз (Топ Ган: Мэверик) – 13 млн долларов.

9. Киану Ривз (Матрица: Воскрешение) – 12 млн долларов.

10. Крис Пайн (Подземелье драконов) – 11,5 млн долларов.

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