УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

ТОП-10 самых больших гонораров актеров за 2021 год

8 ноября 2021, 18:54

Возглавил список актер с зарплатой, равной годовому бюджету маленького государства.

Самые высокооплачиваемые актеры 2021 года / imdb.com

С приходом в мир пандемии коронавируса цены подскочили буквально на все: продукты, одежда, услуги. Многие индустрии терпят колоссальные убытки, так как локдаун сильно обрезает им крылья своими условиями.

Предполагалось, что мир кинематографа также постепенно начнет уходить в забытье, а вместе с ним - и его топовые звезды. Оказалось, это совсем не так. Кино переживает своеобразный рассвет, а гонорары знаменитостей растут, как на дрожжах. Кто из актеров в 2021 году заработал за один фильм больше всего по версии журнала Variety, читайте далее.

1 место: Дэниел Крейг - 100 млн долларов

Детективный фильм Достать ножи стал неожиданным открытием мирового кинематографа в 2019 году с необычайным коммерческим успехом – более 300 млн долларов. Роль частного детектива Бенуа Бланка в нем сыграл Дэниел Крейг. Не удивительно, что за сиквел фильма, съемки которого закончились только в сентябре этого года, Крейгу удалось выручить целых сто миллионов (что в два раза превышает предполагаемый общий бюджет фильма).

Сиквел фильма Достать ножи еще даже не имеет названия, а Дэниел Крейг уже получил за него 100 миллионов / gettyimages.com

2 место: Дуэйн 'Скала' Джонсон – 50 млн долларов

Комедийный боевик Красное уведомление еще не вышел в мировой прокат, а один из исполнителей его главных ролей – Дуэйн Скала Джонсон, уже заработал свои 50 млн. Гонорар актера составил примерно треть бюджета всего фильма.

Прочное, как скала, обаяние Джонсона принесло актеру 50 млн / gettyimages.com

3 место: Уилл Смит – 40 млн долларов и Дэнзел Вашингтон – 40 млн долларов

Третье место разделили Уилл Смит за роль в спортивной драме Король Ричард, и Дэнзел Вашингтон за роль помощника шерифа в криминальном неонуаре Дьявол в Деталях.

Реклама
Смит и Вашингтон славно потрудились: в кармане каждого по 40 млн за фильм / Коллаж - gettyimages.com

Далее места в рейтинге распределились следующим образом:

4. Леонардо Ди Каприо (Не смотри вверх) – 30 млн долларов и Марк Уолберг (Правосудие Спенсера) – 30 млн долларов.

5. Дженнифер Лоуренс (Не смотри вверх) – 25 млн долларов и Джулия Робертс (Оставь мир позади ) – 25 млн долларов.

6. Сандра Буллок (Затерянный город D) – 20 млн долларов, Райан Гослинг (Серый человек) – 20 млн долларов, Крис Хемсворт (Тор: Любовь и Гром) – 20 млн долларов и Брэд Питт (Скоростной поезд) – 20 млн долларов.

7. Майкл Б. Джордан (Без жалости) – 15 млн долларов.

8. Том Круз (Топ Ган: Мэверик) – 13 млн долларов.

9. Киану Ривз (Матрица: Воскрешение) – 12 млн долларов.

10. Крис Пайн (Подземелье драконов) – 11,5 млн долларов.

Читайте такжеГнилое семя: ТОП-5 непутевых родственников знаменитостей

Ранее мы рассказывали о самых "дорогих" разводах знаменитостей.

Другие интересные новости:

viber
Дэниел Крейг Уилл Смит Дуэйн Джонсон
Сейчас вы просматриваете новость «ТОП-10 самых больших гонораров актеров за 2021 год». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутСамые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минут Зеленскому приготовиться, или Почему Аваков заговорилЗеленскому приготовиться, или Почему Аваков заговорил Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания именинникуТост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику Локдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантинеЛокдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантине ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествия стран: Киев ответилЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествия стран: Киев ответил
20:08

Издание Kyiv Post объявило о закрытии, коллектив негодует

20:00

По турецкому сценарию: почему Беларусь загоняет ЕС в миграционный кризисмнение

19:47

Ушибы внутренних органов и кома: в Хмельницкой области мать жестоко убила свою маленькую дочьВидео

19:24

Арест Саакашвили: к больнице стянули спецназ, полиция укрепляет позицииВидео

19:23

"На 10 лет моложе": Джамала залюбовала сеть домашним фото без макияжа

Реклама
19:18

В Европе снова взлетела цена на газ: Газпром не взвинтил поставки топлива по указу ПутинаВидео

19:15

Комаровский рассказал об опасности кислородного концентратора для больных COVID-19Видео

19:10

Роман Цимбалюк. Кто поможет Украине устоять?Видеоблоги

19:10

Разумков создал свой клуб по интересаммнение

18:54

ТОП-10 самых больших гонораров актеров за 2021 год

18:49

В Киеве женщина загадочным образом выпала из окна и зацепилась за чужой балконВидео

18:47

Беларусь объявила Украине демарш и отказалась от поставок Киеву электроэнергии - экспертВидео

18:44

В Офисе президента заметили стабилизацию ситуации с коронавирусомВидео

18:31

Украинцам бесплатно раздадут б/у авто: что это за модели и как их получить

18:20

Гороскоп на завтра для знаков Зодиака: Близнецам – любовный треугольник, Козерогам – денежный бонусВидео

18:16

Полезен ли сыр с плесенью и сколько его можно съедать за день: ответ специалиста

18:05

Приметы на 9 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:03

Названы продукты, от которых лучше отказаться в холодное время года

17:36

Ситуация накаляется: на границу с Беларусью стягивают бронетехникуФотоВидео

17:34

Газпром обрубил транзит газа через Украину: Россия сделала ставку на Турецкий потокВидео

Реклама
17:29

Нарушители ПДД могут навсегда лишиться права водить автоВидео

17:26

В Украине за госсредства снимут фильм об ЛГБТ-паре: что известно

17:20

Иммунолог рассказал, от чего зависит тяжесть протекания коронавирусаВидео

16:58

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракВидео

16:56

В Украине ударит трескучий мороз на Новый год и налетит снегопадВидео

16:51

Депрессивные состояния у подростков: советы психотерапевта, как избежать бедыВидео

16:49

Как быстро почистить серебро в домашних условиях: 5 действенных и простых способов

16:39

Коронавирус или туберкулез: по каким симптомам отличить болезни

16:36

Конец локдауна: названа область-кандидат на выход из "красной зоны"Видео

16:23

Саакашвили срочно госпитализируют из тюрьмы на вертолетеВидео

16:21

Мигранты из Беларуси атакуют границу Польши: войска, полиция и пограничники отбивают ударВидео

16:16

Врач-инфекционист развеял мифы о вакцинации и рассказал о чипе в иголкеВидео

16:14

Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинацииВидео

16:12

"Колите вакцину, иначе будет тяжело": муж умершей от COVID-19 многодетной роженицы обратился к беременным

16:09

Северный поток-2 готовят к запуску: строительство полностью завершеноВидео

16:04

Врач рассказал, почему все больше украинцев умирают от коронавируса

15:53

В Украине резко взлетели цены на продукты: стало известно о рекордном подорожанииВидео

15:47

Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

15:39

Известного музыкального продюсера и композитора жестоко избили в Киеве

15:38

"Связали скотчем в постели": в Киеве совершили нападение на судью и ограбили

Реклама
15:35

Вкуснейшие деруны с луком и сыром в духовке: готовить всего 12 минутВидео

15:32

Мама боится приехать, а папа не вакцинированный: виновник ДТП в Харькове не может сдать анализ кровиВидео

15:26

Практически каждый второй киевлянин полностью вакцинировался против COVID-19 – МинздравВидео

15:11

Напряженная ситуация на польско-белорусской границе: в ЕС обвиняют ЛукашенкоВидео

15:04

По программе Зеленского полностью отремонтировали дорогу из Черкасс до Киева по левому берегу

15:00

СМИ назвали имя нового главы "Слуги народа"Видео

14:57

Убийство спортсмена из-за украинского языка: подробности о погибшем

14:47

Египетский гороскоп по дате рождения для женщин: как число рождения определяет судьбуВидео

14:42

Лучше, чем свежие фрукты: диетолог назвала четыре самых полезных сухофруктаВидео

14:34

В Черновцах бешеная белка покусала людей: на городских улицах ввели карантин

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять