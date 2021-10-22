Звездный актер Сватов не появится в седьмом, финальном сезоне сериала

Женя (Анна Кошмал) со своим сценическим дедушкой Федором Добронравовым / instagram.com/smorkovkina

Седьмой сезон полюбившегося всем сериала Сваты должен выйти уже в ноябре 2021 года. Один из актеров сериала опечалил фанатов известием о том, что финал, которого зрители ждут с нетерпением, пройдет без него.

Такой грустной новостью поделился Денис Шепотинник, который в кадре воплотил Кирилла - первого парня Жени. В пятом сезоне Сватов молодой человек играл значимую роль для сюжета.

По словам Шепотинника, его приглашали вернуться в сериал в 2013 году, когда проект 7 сезона Сватов только обсуждался.

Тогда фанаты сериала с энтузиазмом восприняли эту новость, предвкушая новое развитие любовной линии между Женей и Кириллом.

Однако съемки пришлось отложить на целых восемь лет. Виной тому стал сначала военный конфликт в стране, затем - пандемия. Эти обстоятельства помешали Денису Шепотиннику вернуться в сериал Сваты. "Уверен что это будет еще одна замечательная история, с нашими любимыми героями!!! Но в этом сезоне, к сожалению без меня!" - поделился грустной новостью актер.

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Денис Шепотинник в роли Кирилла, первого парня Жени / instagram.com/den_show_man

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Ранее был выпущен первый трейлер сериала Сваты, выход которого ожидается в ноябре 2021 года.

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