Сваты возвращаются: появился трейлер 7 сезона

Седьмой сезон Сватов станет последним / скриншот

Телеканал 1+1 показал первый официальный анонс седьмого сезона сериала "Сваты". На экраны он должен выйти в ноябре нынешнего года.

Случилось то, чего поклонники сериала ждали практически 10 лет. Спустя много лет молчания, был показан официальный трейлер седьмого сезона сериала "Сваты".

"Вы просили новый сезон! Главная премьера года — "Сваты" возвращаются"! Абсолютно новые серии! Новое возвращение любимых сватов!" — вещает диктор за кадром, ознаменовав тем самым седьмое пришествие Будько и Ковалевых.

Трейлер Сваты 7 сезон

Стоит отметить, что шестой сезон вышел еще в 2012, и еще тогда в планах было снять финальный сезон, который закончит эту историю навсегда.

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Съемки седьмого сезона проходили сначала в Беларуси, а потом в Грузии. По всей видимости, новый сезон покажут уже к концу этой осени.

Читайте также"Плакать хочется - испоганили хороший сериал": в Сети возмутились переводом "Сватов" на украинскийУже известно, что в седьмой главе, "Сваты" отправятся в одной из серий в недалекое прошлое. Там зрители познакомятся с молодыми Иваном и Валюхой Будько. Молодого Ивана Будько в новом сезоне "Сватов" сыграет старший сын Федора Добронравова – Виктор.

Новые серии сериала "Сваты" можно будет посмотреть на сайте 1plus1video.