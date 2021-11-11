Босс из сериала Моя улюблена Страшко подогрел слухи о романе с главной героиней

Александр Соколов признался в нежных чувствах к Ирине Поплавской. И это взаимно.
Актер Александр Соколов наконец-то раскрыл, есть ли между ним и актрисой Ириной Поплавской настоящие чувства, или пару они изображали лишь на экране сериала Моя улюблена Страшко.
В сторис на своей странице в Instagram Соколов (в сериале - босс Максим Бондаренко) предложил подписчикам задать ему несколько вопросов, а сам пообещал честно на них ответить.
Конечно, много вопросов было о жизни Соколова за кадром, но все же большинство - о сериале Моя улюблена Страшко и отношениях с Поплавской (в сериале - Настя Глушко).
Сперва актера попросили описать Ирину словами. Для коллеги Соколов выбрал следующие эпитеты: "Потрясающая, обворожительная, понимает юмор на 1000%, классная".
На вопросы вроде "что между тобой и Ирой в реальной жизни", "ты ее любишь" и т.п., Александр Соколов ответил: "Ой, ну чего у нас только нет. ... Просто обожаю Ирку, обожаю, люблю, ценю, скучаю, не могу без нее частично жить".
Сказано это было с улыбкой, но кто знает, сколько в шутке доли шутки. К примеру сама Поплавская внимательно следила за сторис коллеги, и ее реакция не заставила себя ждать. Девушка пообещала в скорости выложить горячее совместное видео.
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Ранее стало известно, что популярное драмеди Моя улюблена Страшко продлили на 2 сезон.
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