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Украинец будет судиться с Болдуином из-за смерти Хатчинс на съемках фильма Ржавчина

11 ноября 2021, 08:14
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Сергей Светной держал раненую Галину за голову, когда она умирала. А пуля, которая стала смертельной для украинки, чуть не попала и в него.

Сергей Светной и Галина Хатчинс
Сергей Светной и Галина Хатчинс работали вместе на девяти картинах / facebook.com/sergey.svetnoy

Сергей Светной, глава отдела освещения киноленты Ржавчина, во время съемок которой в октябре погибла оператор из Украины Галина Хатчинс, подал в суд на звезду Голливуда Алека Болдуина и других членов команды.

В иске украинца, поданного 10 ноября в Верховный суд Лос-Анджелеса, говорится, что халатность ответчиков вызвала у светооператора "сильное эмоциональное расстройство", которое будет преследовать его, передает The Associated Press.

Светной добавил, что Хатчинс была его близкой подругой, а пуля, которая стала смертельной для украинки, чуть не попала и в него. Кроме того, именно Сергей держал раненую Галину за голову, когда она умирала.

"Я стоял плечом к плечу Галы во время этого рокового выстрела, который унес ее жизнь и ранил режиссера Джоула Соуза. Я держал ее на руках, когда она умирала. На моих руках была ее кровь", — рассказывал ранее в Facebook Сергей.

По его словам, причиной трагедии стала небрежность департамента, который отвечал за оружие.

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"Халатность в том, что человек, который обязан был проверить оружие на площадке, этого не сделал, человек который должен сказать, что на площадке заряженное оружие, этого не сделал. Человек, который должен был проверить это оружие прежде чем принести его на площадку - и этого не сделал! И в результате смерть человека! Я считаю, что у нас были профессионалы во всех департаментах за исключением департамента, который отвечал за оружие. Не может 24-летняя летняя девочка быть профессионалом в этом деле", — говорил он.

По мнению Светного, продюсеры хотели сэкономить на оплате и наняли новичков, и, как следствие, оборвалась человеческая жизнь.

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"Случившееся потом будет вечно преследовать истца. Он почувствовал странный и ужасный свист того, что казалось сжатым воздухом справа от него. Он почувствовал, как то, что, по его мнению, было порохом и другими остаточными материалами, попало в правую сторону его лица", - говорится в иске.

После выстрела, ничего не слыша и с поцарапанными очками, он встал на колени, чтобы помочь Хатчинс.

Это был девятый фильм, над которым Светной работал вместе с Хатчинс. По его словам, он согласился на низкооплачиваемую работу, потому что оператор его об этом попросила.

Иск подан против почти двух десятков ответчиков, в том числе против Болдуина, который был одновременно актером и продюсером, помощника режиссера Дэвида Холлса, отдавшего звезде заряженный револьвер, и Анны Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке.

Сторона обвинения требует от ответчиков компенсации и штрафных санкций. Сумма иска пока что не уточняется.

Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс

Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября.

Кинооператор Галина Хатчинс получила сквозное ранение груди. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза.

Алек Болдуин после случайного убийства украинки заявил, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего. Полиция не предъявила актеру обвинений в убийстве украинки.

В компании фильма утверждают, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе. Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, которого уже выписали из больницы.

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