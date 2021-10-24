Назван виновник смерти украинки Хатчинс на съемках фильма с Болдуином - СМИ

Галину Хатчинс убил не Алек Болдуин / Фото facebook.com/halyna.hutchins

Во время трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в США, в которой погибла украинка - оператор Галина Хатчинс, за реквизит отвечал работник, заменявший постоянного реквизитора, пишет The New York Post.

Отмечается, что шесть членов съемочной группы объявили забастовку из-за проблем с зарплатой и собирались покинуть площадку. Поэтому вместо них вызвали сменщиков.

В частности, реквизитора, который дал фатальный пистолет актеру Алеку Болдуину, заменил другой сотрудник производственной кинокомпании. Однако его имя которого не раскрывается.

Его во все случившемся обвинила в неназванная помощник режиссера по сценарию.

"Этот ублюдок кричал на меня за обедом из-за замен.Вы видели, как он кричал на меня за столом? Он должен был проверить оружие. Он несет ответственность за произошедшее", - говорила женщина копам.

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СМИ выяснили, что стрельба произошла примерно через шесть часов после замены съемочной площадке.

Напомним, Алек Болдуин после случайного убийства Галины Хатчинс заявил, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.

Между тем, полиция не предъявила ему обвинений в убийстве украинки.

МИД Украины заявило, что генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства трагедии, а также устанавливает связь с родными убитой, чтобы оказать им необходимую консульскую и правовую помощи.

А в производственной компании фильма утверждают, что пистолет все-таки был с холостыми патронами и вообще, что он не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе и таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, которого уже выписали из больницы.