УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Назван виновник смерти украинки Хатчинс на съемках фильма с Болдуином - СМИ

24 октября 2021, 17:24
Прослушать новость
Остановить

Алек Болдуин не виновен в произошедшем. Убийство случилось по вине другого человека.

Галина Хатчинс
Галину Хатчинс убил не Алек Болдуин / Фото facebook.com/halyna.hutchins

Во время трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в США, в которой погибла украинка - оператор Галина Хатчинс, за реквизит отвечал работник, заменявший постоянного реквизитора, пишет The New York Post.

Отмечается, что шесть членов съемочной группы объявили забастовку из-за проблем с зарплатой и собирались покинуть площадку. Поэтому вместо них вызвали сменщиков.

В частности, реквизитора, который дал фатальный пистолет актеру Алеку Болдуину, заменил другой сотрудник производственной кинокомпании. Однако его имя которого не раскрывается.

Его во все случившемся обвинила в неназванная помощник режиссера по сценарию.

"Этот ублюдок кричал на меня за обедом из-за замен.Вы видели, как он кричал на меня за столом? Он должен был проверить оружие. Он несет ответственность за произошедшее", - говорила женщина копам.

Реклама

СМИ выяснили, что стрельба произошла примерно через шесть часов после замены съемочной площадке.

Напомним, Алек Болдуин после случайного убийства Галины Хатчинс заявил, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.

Между тем, полиция не предъявила ему обвинений в убийстве украинки.

МИД Украины заявило, что генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства трагедии, а также устанавливает связь с родными убитой, чтобы оказать им необходимую консульскую и правовую помощи.

А в производственной компании фильма утверждают, что пистолет все-таки был с холостыми патронами и вообще, что он не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе и таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, которого уже выписали из больницы.

viber
новости США Алек Болдуин убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Назван виновник смерти украинки Хатчинс на съемках фильма с Болдуином - СМИ». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходитьЗимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреденПеревод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден Гороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварии или расставание с возлюбленнымГороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварии или расставание с возлюбленным Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюраЛунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра Европе зимой грозят огромные убытки: Зеленский призвал решить газовый кризис и предложил РФ сделкуЕвропе зимой грозят огромные убытки: Зеленский призвал решить газовый кризис и предложил РФ сделку

Последние новости

17:24

Назван виновник смерти украинки Хатчинс на съемках фильма с Болдуином - СМИ

17:00

Сравнимо с падением Эскобара: в Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире Видео

16:36

Сюрприз от Минсоцполитики: жители "красных" зон карантина получат повышенные субсидии Видео

16:05

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

15:34

Холод неописуемый: Украину накрывает арктический циклон, погода изменится до неузнаваемости Видео

Реклама
15:31

Новая встреча Путина и Байдена: в Кремле объявили о переговорах с Вашингтоном Видео

15:00

Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака: влиятельные покровители или проблемы с деньгами Видео

14:44

В Одессе тяжелым больным с COVID-19 "продают" место в реанимации за сотни долларов – СМИ

14:42

"Помешать сближению Украины с НАТО – невозможно": у Путина приняли курс Киева на Запад Видео

14:30

"Вакцинацией мы этого не сделаем": известный врач назвал сроки коллапса в Украине Видео

13:57

Не отработал 3 года: украинский студент выплатит более 120 тысяч гривен университету в Тернополе

13:33

Крым и Донбасс на связи с Зеленским: в МИД выдвинули РФ резкие требования по захваченным территориям

13:09

С утра и без макияжа: Настя Каменских впечатлила естественной красотой

12:45

Шмыгаль назвал сроки, когда Украина получит транш в $700 млн от МВФ Видео

12:39

Возвращение Крыма и борьба с агрессией России: Кулеба призвал ООН к решительным действиям Видео

11:44

"Месть за кур": нa Xepcoнщинe пeнcиoнepкa зверски казнила coбaку нa глaзax peбeнкa Видео

11:26

Порошенко дышит в затылок: почему у Слуги народа падает рейтинг

11:23

Печенье на Хэллоуин: топ-3 рецепта страшно вкусной выпечки

11:17

Новые зоны карантина в Украине с 24 октября: "желтыми" остались только четыре региона Видео

10:49

В Киеве случайный прохожий бросился в озеро и спас ребенка: героический поступок попал на видео

Реклама
10:19

Полтора миллиона доз вакцины от COVID-19: Германия бесплатно передала Украине препарат AstraZeneca Видео

09:46

Поют и галантно кланяются: к украинским полярникам пришли гнездиться тысячи пингвинов Фото

09:04

Украинца оштрафовали за купленный на AliExpress GPS-трекер: что известно

08:58

Коронавирус в Украине 24 октября: за сутки более 20 тысяч новых заражений COVID-19

08:45

Почему такая высокая смертность от COVID-19 в Украине? мнение

08:29

Местами до 9 градусов мороза: какой будет погода в воскресенье, 24 октября

07:48

"Куда-то едут и не знают, как они туда попали": ученые узнали о проблемах с памятью после COVID-19 Видео

06:37

Путин видит угрозу в самом существовании Украины мнение

06:20

В большой семье лицом не щелкай: рецензия на мульфильм Семейка Аддамс 2 Видео

05:40

Самая вкусная закуска: вкуснейшие рулетики из ветчины за 7 минут Видео

05:11

Можно ли вакцинироваться от COVID-19 человеку после инсульта - ответ врача

04:29

Международный день тещи: душевные поздравления и оригинальные картинки

04:04

Израильский врач развеял мифы о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса

03:30

Гороскоп на 24 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежный бонус или обман Видео

03:29

Фрукт или фруктовый сок - что лучше для детей: Комаровский удивил ответом

02:34

Как часто можно есть курятину, а кому от этого мяса стоит отказаться - ответ диетолога Видео

02:01

В Одесской области влюбленные подростки сбежали в лес

01:17

Черная пятница 2021: как не покупать лишнего в день распродаж

01:10

Сибирские холода и снег: каким будет ноябрь в Украине Видео

00:12

Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду Видео

Реклама
23 октября, суббота
23:55

Стрельба на съемочной площадке. режиссер впервые прокомментировал трагедию Видео

23:33

DZIDZIO устроил погоню за деньгами для зрителей в кинотеатре

23:28

Отопительный сезон: эксперт указал на новую проблему Украины Видео

23:03

Столичный ресторан попал в громкий скандал из-за игнорирования карантина

22:36

Полного локдауна не избежать: еще одна область уходит на карантин Видео

22:20

Даже не могла себе представить, что Путин аннексирует Крым - Меркель

22:03

Угроза для Украины: Северный поток-2 могут запустить еще до сертификации Видео

21:47

В Минздраве поведали, чем опасны "соли" и как распознать наркомана

21:18

"Кощунство и манипуляция": в Украине ответили Путину на заявления о состоянии ГТС Видео

20:57

Обнаружена новая польза кофе для здоровья человека

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять