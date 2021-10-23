Муж погибшей украинки на съемках фильма с Болдуином впервые сделал заявление

Съемках фильма Ржавчина / Roberto E. Rosales/Albuquerque Journal

Муж случайно застреленной во время съемок фильма Ржавчина украинки Галины Гатчинс впервые обратился к СМИ после трагической смерти своей возлюбленной.

Мэтью Гатчинс поблагодарил за добрые слова и попросил уважать частную жизнь его семьи.

Свое заявление в соцсети Twitter американец подкрепил архивным фото покойной с их общим сыном. В комментариях неравнодушные пользователи продолжили выражать ему свои соболезнования

"Галина вдохновляла всех нас своей страстью и видением, а ее наследие слишком велико, чтобы выразить его словами. Наша потеря огромна, поэтому мы просим СМИ уважать частную жизнь семьи, пока мы стараемся справиться с горем", – написал убитый горем мужчина.

Также Мэтью выразил благодарность всем знакомым и коллегам Галины за то, что поделились фотографиями и историями из ее жизни.

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Как сообщал Главред, трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября. В результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Хатчинс. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза. Съемки фильма приостановлены. Пока неизвестно, что будет дальше с производством киноленты.

Болдуин прокомментировал случившееся на съемках. Актер заявил, что потрясен и убит горем.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с расследованием, которое ведет полиция, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", – заявил Болдуин.