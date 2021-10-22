УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Родом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс

22 октября 2021, 09:38
Прослушать новость
Остановить

Галина Хатчинс получила образование в Национальном университете в столице Украины и ранее работала журналистом-расследователем. Погибшей было 42 года.

Галина Хатчинс
Галина Хатчинс погибла на съемках/ Фото facebook.com/halyna.hutchins

Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которую случайно застрелил во время съемок фильма в Санта-Фе американский актер Алек Болдуин, была родом из Украины. Погибшей было 42 года.

Как говорится на официальном сайте Хатчинс, она "родом из Украины, росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками".

Хатчинс получила степень магистра в области международной журналистики в Национальном университете в Киеве и ранее работала журналистом-расследователем. В Лос-Анжелесе она окончила курс "Кинематограф" в AFI Conservatory.

Женщина была замужем за Метью Хатчинсом, у нее есть маленький сын Андрос 2013 года рождения.

Галина Хатчинс
Галина Хатчинс на съемках фильма Darlin'/ Фото halynahutchinsdp.com
Съемочная площадка фильма
Съемочная площадка фильма "Ржавчина" / Фото instagram.com/halynahutchins

Хатчинс известна своей работой над фильмами "Заклятый враг" (Archenemy, 2020), Blindfire (2020) и "Дорогуша" (Darlin', 2019).

Как сообщал Главред, в четверг, 21 октября, в американском штате Нью-Мексико на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) произошла трагедия. Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс. Также ранение в ключицу получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Он находится в критическом состоянии. Хатчинс госпитализировали в больницу на вертолете. Несмотря на все усилия, спасти ей жизнь не удалось.

Представитель кинокомпании-производителя сказал, что "несчастный случай" произошел из-за осечки бутафорского пистолета с холостыми патронами. Съемки картины приостановлены.

viber
новости США Алек Болдуин новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Родом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Выбросите их прямо сейчас: какие вещи нельзя держать на кухнеВыбросите их прямо сейчас: какие вещи нельзя держать на кухне "Кровавое" полнолуние 20 октября: астролог назвала опасность для каждого знака зодиака"Кровавое" полнолуние 20 октября: астролог назвала опасность для каждого знака зодиака Настя Каменских топлесс устроила забавы в постелиНастя Каменских топлесс устроила забавы в постели Гороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварии или расставание с возлюбленнымГороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварии или расставание с возлюбленным Как не мерзнуть дома: простые советы, которые помогут сделать комнату теплееКак не мерзнуть дома: простые советы, которые помогут сделать комнату теплее

Последние новости

09:52

Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить

09:50

Слона едят по частям: почему рейтинг Слуги народа падает мнение

09:38

Родом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс

09:29

"Подмешивают российский с украинским": эксперт объяснил жалобы украинцев на "слабый" газ Видео

09:05

Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

Реклама
08:46

Гороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварии или расставание с возлюбленным Видео

08:46

Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора-постановщика

08:25

"Умрете вместе со своими правами на пороге больницы": врач эмоционально обратился к антивакцинаторам Видео

08:19

Коронавирус в Украине установил новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки Видео

08:01

Потепление продолжается: в пятницу температура в Украине подскочит до + 22°

07:51

По Львову пронесся мощный ураган: ветер повалил деревья, сорвал крыши и обвалил фасады зданий Видео

07:40

Испортите себе весь день: 15 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

07:23

Чат с семейным психологом и психотерапевтом Аленой Щербань

07:20

Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года - Байден

07:10

Взлет цен на газ в Европе и вариант с РФ: в Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами в Украине Видео

06:41

В Польше из-за урагана трагически погиб украинец

05:40

Самый вкусный маринованный виноград на новогодний стол 2022: готовить всего 20 минут

05:28

"Мы готовы применить оружие": в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом Видео

04:57

Невролог рассказал, можно ли справиться с мигренью в домашних условиях

04:19

Британские ученые объяснили, как распознать ковидный кашель

Реклама
03:44

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

02:51

Ученые выяснили истинную причину вымирания мамонтов

02:43

Эксперт объяснил, зачем глава Пентагона приезжал в Киев и "светит" ли Украине членство в НАТО Видео

02:03

Полезны ли мемы для людей во время пандемии COVID-19 - ответ ученых

00:45

Известный диетолог рассказала, каким должен быть идеальный ужин

00:12

Старое доброе ультранасилие: рецензия на фильм "Хэллоуин убивает" Видео

21 октября, четверг
23:24

В НАТО утвердили новый план обороны Альянса Видео

23:17

Названы опасные места в доме, где скапливается весь негатив Видео

23:11

Терапевт рассказала, о каких заболеваниях говорит частая зевота

23:04

В Одесской области тягач въехал в грузовик, вспыхнул пожар

22:36

"Не экологично": Путин назвал новую причину против транзита газа через Украину Видео

22:28

Приметы на 22 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

22:13

Путин озвучил сроки заполнения второй нитки СП-2 техническим газом Видео

22:12

Под Харьковом пьяный парень устроил погром в коронавирусной больнице из-за смерти матери Видео

21:57

Как распознать "ковидный" кашель: ответ британских врачей

21:37

В Минздраве признались, планируют ли ревакцинацию от коронавируса

21:36

Украину охватит арктическим воздухом и ударит мороз Видео

20:51

В Херсоне школьник систематически издевался над детьми и учителями

20:48

Умершим жителям ОРЛО незаконно выплатили пенсий на десять миллионов Видео

20:22

Украину атаковал токсичный газ из-за извержения вулкана: синоптики рассказали об угрозе для людей Видео

Реклама
19:54

На Киевщине автобус попал в масштабное ДТП, есть пострадавшие

19:39

4-летняя девочка в коме: в Кременчуге в садике на детей рухнуло дерево

19:36

Солист Ляписа и Brutto Сергей Михалок во время концерта в Полтаве вырубил фаната с одного удара Видео

19:20

Эпидемиолог спрогнозировала, ждать ли украинцам локдауна на новогодние праздники

19:15

Красная зона и жесткий карантин в Киеве: у Кличко рассказали, когда заработают ограничения Видео

19:13

В столичных школах могут продлить каникулы - КГГА

18:38

В МОЗ подсчитали, сколько пассажиров с коронавирусом не пустили в поезда

18:19

Возвращение Крыма с Донбассом – главная задача: Украина ведет переговоры с США о борьбе с РФ

18:16

Украинцев призвали быть готовыми к военному вторжению России и эскалации в каждой области Видео

18:10

"К сожалению, вы хотите общаться на украинском": киевская IT-компания угодила в языковой скандал

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять