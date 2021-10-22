Родом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс

Галина Хатчинс погибла на съемках/ Фото facebook.com/halyna.hutchins

Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которую случайно застрелил во время съемок фильма в Санта-Фе американский актер Алек Болдуин, была родом из Украины. Погибшей было 42 года.

Как говорится на официальном сайте Хатчинс, она "родом из Украины, росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками".

Хатчинс получила степень магистра в области международной журналистики в Национальном университете в Киеве и ранее работала журналистом-расследователем. В Лос-Анжелесе она окончила курс "Кинематограф" в AFI Conservatory.

Женщина была замужем за Метью Хатчинсом, у нее есть маленький сын Андрос 2013 года рождения.

Галина Хатчинс на съемках фильма Darlin'/ Фото halynahutchinsdp.com

Съемочная площадка фильма "Ржавчина" / Фото instagram.com/halynahutchins

Хатчинс известна своей работой над фильмами "Заклятый враг" (Archenemy, 2020), Blindfire (2020) и "Дорогуша" (Darlin', 2019).

Как сообщал Главред, в четверг, 21 октября, в американском штате Нью-Мексико на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) произошла трагедия. Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс. Также ранение в ключицу получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Он находится в критическом состоянии. Хатчинс госпитализировали в больницу на вертолете. Несмотря на все усилия, спасти ей жизнь не удалось.

Представитель кинокомпании-производителя сказал, что "несчастный случай" произошел из-за осечки бутафорского пистолета с холостыми патронами. Съемки картины приостановлены.