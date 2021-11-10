"Еще один украинец!" Амадор Лопес получил украинское гражданство

Теперь в Украине будет свой Лопес / instagram.com/amadorlopez_rumberos

Хореограф и певец венесуэльского происхождения Амадор Лопес теперь стопроцентный украинец.

Счастливой новостью артист поделился в интервью для программы ЖВЛ: "Я добился. Я добился! Я получил украинское гражданство. Можно меня поздравить! Еще один украинец! Такой… Настоящий! Лопес свой будет! Теперь в Украине будет такая фамилия – Лопес".

Однако гражданство далось Лопесу нелегко. Кроме экзамена по украинскому языку, который, к слову, хореограф успешно сдал, ему пришлось пройти девять кругов бюрократического ада.

Фактически Лопес сейчас - человек без гражданства: украинское станет действительным, когда он откажется от венесуэльского. На это у него есть целых два года, но пандемия коронавируса вносит свои коррективы в планы хореографа.

Вся закавыка в том, что посольства Венесуэлы нет в Украине, для расторжения гражданства нужно лететь в Москву, а при пересечении границы у Лопеса возникают проблемы с документами.

Реклама

"Я живу в Украине, я хочу быть украинцем, и у меня нет таких полномочий", - огорчается хореограф. А затем на чистом украинском языке обратился к Президенту Украины: "Будь ласочка! Я хочу бути українцем!"

Читайте такжеРежиссер "Игры в кальмара" рассказал о продолжении популярного сериала

Ранее Анастасия Приходько рассказала, почему на самом деле ушла из политики.

Другие интересные новости: