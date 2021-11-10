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Бельгийская принцесса примет участие в Танцах со звездами

10 ноября 2021, 17:24
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Личную инициативу принцессы при дворе комментировать отказались.

Дельфин Боель, принцесса Бельгии Саксен-Кобург-Готская / gettyimages.com

Художница Дельфин Боель, она же принцесса Бельгии Дельфина Саксен-Кобург-Готская, примет участие в бельгийском аналоге украинского шоу Танцы со звездами.

Об этом сообщает Daily Mail. 52-летняя принцесса - вероятно первая королевская особа, которая примет участие в проекте подобного рода.

Выступать на Танцах она будет в паре с датским профессиональным танцором Сандером Басом. Выигрыш принцесса планирует потратить на благотворительность.

Возможно, все дело в "народности" Дельфины Боель - женщина является внебрачной дочерью Альберта II, который правил Бельгией до 2013 года.

Монарх долгое время отказывался признавать Боель как законную наследницу. Год назад, в результате решения суда, Альберт II был вынужден сдать ДНК-тест, который подтвердил отцовство. Дельфина Боель и ее наследники получили титул принцесс и принцев, а также королевскую "фамилию" - Саксен-Кобург-Готские.

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Участие Боель в Танцах со звездами при бельгийском королевском дворе комментировать отказались, указывая, что это решение было личной инициативой принцессы.

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