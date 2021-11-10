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Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам

10 ноября 2021, 14:15 актуально

Новое яркое сексуально-эротическое видео на известную песню "А ми з кумою ходим в баньку" создано с учетом молодежных трендов.

А ми з кумою ходим в баньку от Михаила Поплавского вызов TikTok-блогерам / instagram.com/poplavskiy_michail

Эпатажное зрелище заряжает позитивом

Это уже четвертая экранизация украинского хита "А ми з кумою ходим в баньку". На этот раз Михаил Поплавский и режиссер Елена Винярская решили рискнуть и создать клип с использованием TikTok-трендов, популярных мемов, и специального TikTok-монтажа – смена кадров каждые две секунды.

Кадр из клипа / instagram.com/poplavskiy_michail

Как всегда, новаторская идея принадлежала Михаилу Михайловичу, а Елена Винярская уже работала над ее реализацией.

– Главная идея – чтобы каждый, кто смотрит этот клип, зарядился положительной энергией. Потому что кума и банька – это всегда позитив, – отметил поющий ректор.

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Сюжет клипа – близок каждому украинцу. Главный герой идет в баню вместе с красавицей-кумой, которая является воплощением всех мужских мечтаний. Стройная высокая блондинка с длинными волнистыми волосами, чрезвычайно аппетитными персами и тонкой талией не только подносит куму пиво и раков, но и позволяет развлекаться с другими девушками.

Но инновационная трактовка клипа превратила распространенный сюжет в нечто экстраординарное и новаторское. Привлекательные танцовщицы, смешивающие хип-хоп, фристайл и тверк; главная героиня с роскошным декольте и в соблазнительной маске, подчеркивающей глубокий взгляд; эклектика стилей – поп-арт с украинскими традициями и последними трендами социальных сетей. Балет в костюмах лобстеров, голубые топоры, настоящая бензопила и даже сурдоперевод песни – благодаря мастерству режиссера и автора идеи превратились из хаоса в цельное эпатажное зрелище.

Кадр из клипа / instagram.com/poplavskiy_michail

Настоящий мем, который подхватит молодежь

Стоит отметить, что "Банька" – это, наверное, самый яркий и сочный клип в репертуаре поющего ректора. Флуоресцентные оранжевые и голубые костюмы балета, апельсиновые и салатные парики, быстрая смена кадра – огромный вызов для съемочной команды, чтобы не было, как сказала Елена Винярская, "мерцание". Получился, опять же, по словам режиссера, "клип-антидепрессант".

– Костюмы убили наповал! – заметил Павел Зибров, который никогда не пропустит удовольствие побывать на очередной премьере от друга-ректора. – Художник по костюмам заслуживает не только 100 баллов – 200! И Михаил Михайлович – человек-праздник, очень модный и юный в этом клипе.

Павел Зибров высоко оценил работу Михаила Поплавского над клипом / instagram.com/poplavskiy_michail

Кстати, для костюмов самого лирического героя – использовались луки из последних коллекций модных брендов Kenzo, Balmain и т.п.

В восторге от клипа и другие звездные гости.

– Вы уже, Михаил Михайлович, столько задаете темпоритма всем, кто отстает. И хочу акцентировать, что те, у кого в жизни есть какое-то "упадничество", после просмотра клипа почувствуют, как все поднимается, – пошутила певица Наталья Бучинская.

Wellboy, автор хитов "Гуси" и "Вишни", и, кстати, выпускник Университета культуры, тоже пришел поздравить Михаила Поплавского и в шутку отметил, что самое ценное в клипе – это привлекательные девушки, которых не испортили даже костюмы лобстеров.

Михаил Поплавский и Wellboy / instagram.com/poplavskiy_michail

– Этот клип – настоящий мем, это молодежь подхватит и, в любом случае, вы будете на коне, Михаил Михайлович, – сказал певец.

Блогер и актриса Анна Тринчер, студентка 4-го курса Университета культуры, поздравляя ректора с премьерой, в частности, отметила, что творчество Михаила Михайловича не дает ей расслабляться.

– Я смотрю на вас – и хочется жить, работать. Вот на улице осень и холодно, а после просмотра ваших клипов становится теплее. И самое главное, что вся команда, которая с вами работает, вдохновлена вами.

Михаил Поплавский и Анна Тринчер / instagram.com/poplavskiy_michail

Инновационные идеи поющего ректора

Кстати, в этом году в Киевском университете культуры открылся новый факультет ТикТок. Студентам преподает и Михаил Поплавский, который всегда старается быть на одной волне с молодежью и сам показывает пример, как быть на стиле и в трендах. И это ярко демонстрирует видео на песню "А мы з кумою ходим в баньку".

– Этот клип рассчитан прежде всего на молодежь. Чтобы она посмотрела и улыбнулась. Потому что трендовые ТикТоки – это молодежная тематика. И мы используем это на новом факультете, – подчеркнул Михаил Михайлович. – "Банька" – это такая виртуальная реальность. Мы отказались от идеи показывать банальные бани или сауны, как раньше. Мы первые в Украине и мире использовали для съемок клипа тикток-вариант.

Кадр из клипа / instagram.com/poplavskiy_michail

Что же дальше? А скоро мы ждем премьеру новой совместной работы Михаила Поплавского и Елены Винярской, которая называется "Счастье есть!". Можно только представить, каким ярким будет это счастье.

Секреты съемок

Во время пресс-конференции режиссер Елена Винярская поделилась закулисными тайнами съемок.

Оказалось, что хрупкой исполнительнице роли соблазнительницы-кумы Наталье Миронюк пришлось изрядно поработать физически. Огромные каблуки, восьмикилограммовая накладная грудь (очень соблазнительная в кадре!), а, к тому же, еще и настоящая бензопила, которая весит около 30 кг. Но она мужественно подавала пиво, заводила бензопилу, поднимая ее над головой – выглядела при этом супер-секси и еще поднимала настроение съемочной группе.

Михаил Поплавский с "кумой" Натальей Миронюк / instagram.com/poplavskiy_michail

КОМАНДА

Режиссер – Елена Винярская.

Второй режиссер – Михаил Харченко.

Оператор-постановщик – Павел Комар.

Хореограф – Ростислав Савченко.

Съемки проходили в студии One Location с использованием технологий LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems, 3D-графики. Виртуальная графика, виджеинг, видеодизайн создавались компанией Pravdin Prodaction.

viber
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