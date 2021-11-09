Заявление Ротару про Крым спровоцировало скандал в России

София и Аурика Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Сестра Софии Ротару певица Аурика Ротару, рассказала о том, как давно они с сестрой посещали оккупированный Крым, чем вызвала негодование у приверженцев российского статуса полуострова.

В интервью для YuoTube-канала DOROTYE Аурика Михайловна подняла множество животрепещущих вопросов о своей карьере и жизни, а также рассказала многое о жизни и карьере сестры. Но пиковым моментом разговора все же стал крымский вопрос.

В Крыму у Софии Михайловны осталась вилла, переделанная в гостиничный комплекс. Сейчас она закрыта.

В связи с этим у Аурики Ротару спросили, как давно она и ее сестра были в Крыму и приглашают ли их работать в России.

"Последний раз я была в Крыму, когда Crimea Music Fest проводили (Ялта, 2012 год – прим. редактора). И с тех пор я в Крыму не была. И, насколько я знаю, Соня тоже. Лет пять или шесть не была. … Вилла стоит до лучших времен, ждем возвращения Крыма. ... Приглашают (на гастроли - прим. редактора), но мы туда не ездим. По Украине ездим, приглашают на гастроли в Прибалтику. Есть, слава Богу, где работать", - подытожила Аурика Михайловна.

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Глава комитета парламента РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков к проукраинской позиции Аурики Ротару насчет Крыма отнесся с негативом, и предложил лишить ее сестру звания почетной гражданки Крыма:

"Я считаю, нужно лишить Ротару звания почетной крымчанки. Все ее награды, звания, привилегии давались ей за ее творчество. Своим творчеством она когда-то укрепляла дружбу народов, популяризировала их культуру. И Софию Михайловну за это уважали и любили. Сейчас ее любовь к Крыму заканчивается. Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, по всей видимости, мыслит уже другими категориями".

Российский продюсер Иосиф Пригожин также высказался насчет интервью Аурики Ротару: он уверен, что сестры не гастролируют по РФ из страха быть "растерзанными" украинскими властями.

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Ранее в Сети появились кадры того, как 74-летняя София Ротару выглядит без ретуши и грима.

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