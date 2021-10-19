Как в 74 и 62 выглядеть на 40: родная сестра Ротару раскрыла секреты их молодости и идеальной фигуры

Младшая сестра Софии Ротару раскрыла секреты их красоты и молодости/ instagram.com/sofiarotaru.official/

Родная сестра Софии Ротару Аурика раскрыла секреты их красоты и молодости. Звездные сестры поражают своим цветущим видом и вызывают восхищение поклонников.

62-летняя певица на телеканале LIVE рассказала, что они с сестрой, в первую очередь, благодарны хорошей генетике.

"Я благодарна папе и маме за то, что они так наградили нас. У нас все в семье выглядят замечательно", - отметила Аурика.

Ротару также призналась, что не придерживается диет. Она любит обычную домашнюю еду. Когда она встречается с сестрой, то они спокойно могут съесть жареную картошку. Кроме того, сестры очень любят есть яйца.

Читайте такжеКондратюк предложил не пускать Ротару на сцену в День Независимости"Я раньше практиковала голодание. Могла не есть две недели, пила только воду. Всем готовила вкусности, но сама держалась ради внешности", - призналась младшая сестра Софии Ротару.

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В свои 74 София Ротару также не перестает удивлять поклонников свежим видом как в своих сториз и соцсетях, так и на концертах и публичных выходах. В Сети постоянно ходят разные слухи о причинах такой молодости певицы.

София и Аурика Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

Концертный директор артистки Сергей Лавров наконец ответил - носит Ротару силиконовую маску, или нет.

"Она, конечно, очень красивая. И когда в интернете пишут, что Ротару использует силиконовую маску, я всегда смеюсь. Она даже гримируется минимально. София Михайловна, как и любая артистка, не может себе позволить есть все, что она хочет. Перед съемками она едет на детокс, на чистку организма. Чаще всего это какой-то отель, где она голодает или питается, подсчитывая калории. Диетологов у неё нет, она ест домашние яйца, овощи со своего огорода", — объяснил Лавров.