Помощник Ротару рассказал правду о силиконовой маске певицы

София Ротару / УНИАН

София Ротару прекрасно выглядит в свое 74-ление, и не перестает удивлять поклонников свежим видом как в своих сториз и соцсетях, или на концертах и публичных выходах. В Сети постоянно ходят разные слухи о причинах такой молодости Ротару, и нашим читателям интересно, почему София Ротару так молодо выглядит?

На днях в интервью изданию КП концертный директор артистки Сергей Лавров наконец ответил - носит Ротару силиконовую маску, или нет.

"Она, конечно, очень красивая. И когда в интернете пишут, что Ротару использует силиконовую маску, я всегда смеюсь. Она даже гримируется минимально. София Михайловна, как и любая артистка, не может себе позволить есть все, что она хочет. Перед съемками она едет на детокс, на чистку организма. Чаще всего это какой-то отель, где она голодает или питается, подсчитывая калории. Диетологов у неё нет, она ест домашние яйца, овощи со своего огорода", — объяснил Лавров.

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

А слухи о "силиконовой маске", по его словам — полная чушь.

Что касается здоровья Ротару, то за этим следит ее сын Руслан, и его мать последние годы держится в одном весе для поддержания здоровья. Лавров шутит, что время над его начальницей не властно, и даже в 74 года она продолжает оставаться красивой и элегантной.Читайте такжеРотару, Барских, Лорак и Лобода - украинские артисты едут на фестиваль Новая волна в Россию

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В то же время гастроли для Ротару - все еще больное место - он сказал, что они пока что не восстановились в том состоянии, что было до коронавируса.

"Пока непонятно, что будет с гастролями. И это касается всех артистов. Народ сейчас неохотно покупает билеты из-за ковида. Но у Софии Михайловны всегда были высокие гонорары, у неё все хорошо. Как бы не говорили, что они не конкурировали с Аллой Борисовной, но конкуренция все-таки была. Директора всегда пытались развести их по гастролям, чтобы их концерты не шли друг за другом", — добавил Сергей Лавров.

Как ранее сообщал Главред, весной 2021 София Ротару выставила на продажу свою ВИП-гостиницу в Крыму

Зимой 2020 года София Ротату выступала на концерте в Москве, где исполнила свою фирменную "Червону руту".