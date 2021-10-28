"Какие могут быть претензии?": Повалий пожаловалась на травлю в Украине

Певица призналась, что ей в Украине стало некомфортно / instagram.com/tpovaliyofficial

Певица Таисия Повалий заявила, что все время жила в Украине. Вместе с мужем Игорем Лихутой они пожаловались на травлю.

Артистка в программе "Позаочі" призналась, что переезжать в другую страну она не собирается, несмотря на негативное отношение к себе.

"Когда мы уезжали работать, а мы были вынуждены работать, и проблемы стали с выездом, и люди искоса смотрели на границе – всех же настроили, что я враг... И как-то было мне некомфортно, нигде некомфортно, ни в аэропорту, ни в самолете. Вот я в своей стране, а мне некомфортно", — рассказала Повалий.

Сын исполнительницы вспомнил, как муж и продюсер Повалий Игорь Лихута получал гневные письма по электронной почте, где артистку называют "запроданкой". Сам Лихута заявил, что не понимает, почему к артистке такое отношение.

Таисия Повалий, Игорь Лихута / instagram.com/tpovaliyofficial

"Это незаслуженно, что ты ничего плохого не сделал, ни одного закона страны не нарушил, ни одного плохого слова о своей Родине в эфирах ни одного телеканала, ни одной радиостанции не сказал, то какие к тебе могут быть претензии? Почему у тебя запрет на профессию у себя дома, в Украине?", — отметил он.

Реклама

Стоит отметить, что в настоящее время артистка выступает с концертами за рубежом, в том числе и в России.

Ранее Таисия Повалий поделилась с подписчиками грустной новостью. На своей страничке в Инстаграм певица написала, что у нее были договоренности о концерте в Украине, но по каком -то причинам выступление артистки отменили.

"Только записала песню "Дай мені любов". Была договоренность о концерте! Снимаем афишу!! В глубине души не было полной уверенности, что все состоится", - написала певица в микроблоге