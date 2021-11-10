Тина Кароль враскоряку просунула голову между ног

Гибкость певицы озадачила поклонников.
Певица Тина Кароль удивила подписчиков странным кадром, на котором позирует широко расставив ноги.
Фото певицы сделано с весьма необычного ракурса: она позирует полулежа, поставив ногу на ногу. Съемка проводилась снизу, через образовавшееся ногами артистки "окошко".
Для странного фото Кароль нарядилась в черное платье под горло, черные колготки с надписью "Скандал" и черные же туфли-лодочки на шпильке.
Таким необычным образом певица решила отметить выход аксессуаров, приуроченных к новому мини-альбому.
В подписи к фото Кароль предложила подписчикам угадать, какая надпись будет красоваться на следующих выпущенных ею колготках.
Мнения фанатов разделились: одни с азартом принялись угадывать надпись, другие пожурили Тину Кароль за чрезмерную откровенность и неуклюжие попытки "хайпануть".
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Ранее из-за фото Кароль в обтягивающем комбинезоне разгорелся нешуточный скандал: аудитория артистки обвинила ее в неуместной пошлости.
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