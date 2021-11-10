Тина Кароль враскоряку просунула голову между ног

Тина Кароль в необычной позе шокировала фанатов / instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль удивила подписчиков странным кадром, на котором позирует широко расставив ноги.

Фото певицы сделано с весьма необычного ракурса: она позирует полулежа, поставив ногу на ногу. Съемка проводилась снизу, через образовавшееся ногами артистки "окошко".

Для странного фото Кароль нарядилась в черное платье под горло, черные колготки с надписью "Скандал" и черные же туфли-лодочки на шпильке.

Таким необычным образом певица решила отметить выход аксессуаров, приуроченных к новому мини-альбому.

В подписи к фото Кароль предложила подписчикам угадать, какая надпись будет красоваться на следующих выпущенных ею колготках.

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Тина Кароль позировала, широко расставив ноги / instagram.com/tina_karol

Мнения фанатов разделились: одни с азартом принялись угадывать надпись, другие пожурили Тину Кароль за чрезмерную откровенность и неуклюжие попытки "хайпануть".

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Ранее из-за фото Кароль в обтягивающем комбинезоне разгорелся нешуточный скандал: аудитория артистки обвинила ее в неуместной пошлости.

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