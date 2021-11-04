Кароль заявила, что выходит замуж

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала на своем YouTube-канале новый видеоролик и сделала неожиданное заявление, которое потрясло ее фанатов.

Тина сыграла в забавную игру "Правда или действие". Она вытащила листик с заданием прочесть свое любимое детское стихотворение и прочитала: "Я маленькая девочка, я в школу не хожу, купите мне сандалики, я замуж выхожу".

Некоторые поклонники увидели в этом намек на новые отношения Кароль.

Отметим, Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром. Однако он умер от рака желудка. Певица очень пережила эту боль утраты. Многие работы она посвятила своему покойному супругу.

Напомним, Кароль 14 августа, опубликовала в Instagram фото своего покойного мужа Евгения Огира. В этот день Евгению мог бы исполниться 41 год.