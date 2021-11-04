УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Кароль заявила, что выходит замуж

4 ноября 2021, 12:02
Прослушать новость
Остановить

Певица прочла стих, который поклонники восприняли по-своему.

Тина Кароль
Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала на своем YouTube-канале новый видеоролик и сделала неожиданное заявление, которое потрясло ее фанатов.

Тина сыграла в забавную игру "Правда или действие". Она вытащила листик с заданием прочесть свое любимое детское стихотворение и прочитала: "Я маленькая девочка, я в школу не хожу, купите мне сандалики, я замуж выхожу".

Некоторые поклонники увидели в этом намек на новые отношения Кароль.

Отметим, Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром. Однако он умер от рака желудка. Певица очень пережила эту боль утраты. Многие работы она посвятила своему покойному супругу.

Напомним, Кароль 14 августа, опубликовала в Instagram фото своего покойного мужа Евгения Огира. В этот день Евгению мог бы исполниться 41 год.

viber
шоу-бизнес Тика Кароль новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Кароль заявила, что выходит замуж». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В их силу верят богачи: названы вещи, которые должны быть в каждом домеВ их силу верят богачи: названы вещи, которые должны быть в каждом доме Самые модные сумки зима 2022, в которых сквозь холод и снег можно гордо нести всю свою жизньСамые модные сумки зима 2022, в которых сквозь холод и снег можно гордо нести всю свою жизнь Скачок неизбежен: стало известно, как изменится курс валют до конца 2021 годаСкачок неизбежен: стало известно, как изменится курс валют до конца 2021 года Анастасия Волочкова в шпагате попала впросак из-за пошлостейАнастасия Волочкова в шпагате попала впросак из-за пошлостей Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денегНоволуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег
12:02

Кароль заявила, что выходит замуж

11:43

Мошенники наживаются на больных с коронавирусом в Одессе

11:35

Экс-"слуга народа" Лерос показал "фак" Зеленскому с трибуны Рады Видео

11:33

Нужно сделать три шага: врач рассказал, как остановить вспышку COVID-19 в Украине Видео

11:14

Теперь официально: Резников возглавил Министерство обороны Видео

Реклама
11:13

"Выбросят на улицу": в Луганске захватывавшая СБУ пенсионерка пожаловалась, что Украина забрала у нее пенсию

11:09

Предупреждение для клиентов: ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов, терминалов и Приват24

11:04

Наталья Кадя. Нет никакого "мышления успеха", и почему это хорошая новость

11:00

Украинцам сделали перерасчет за отопление: кому придется доплатить за прошлые годы Видео

10:59

Митинги антивакцинаторов в Украине: участников акции задержали в Запорожье Видео

10:40

Хаос во власти и цугцванг Зеленского: что стоит за увольнениями министров мнение

10:33

"Желтая" зона карантина расширились: ситуация с COVID-19 улучшилась в одном регионе

10:33

В Киеве отчаянные взобрались на опору Северного моста (видео) Видео

10:27

Пышногрудая Оксана Байрак прогулялась топлес по улице

10:21

Шансы 50 на 50: Арестович рассказал, что ждет РФ и Путина в случае вторжения в Украину

10:14

В Киеве дотла сгорела пиццерия: огонь вспыхнул внезапно Видео

10:14

С Днем рождения женщине: открытки, стихи, поздравление в прозе

10:13

Смотри только ТОПовые фильмы и сериалы в новых пакетах Volia новости компании

10:08

Нардеп из партии Зеленского захотела запретить рекламу "Газпрома" во время футбола

09:59

Есть ли путинские войска возле границ Украины - ответ пограничников Видео

Реклама
09:46

Украина обязалась отказаться от угля: в чем причина Видео

09:39

"Все началось с панических атак": Мишина рассказала, как попала в психбольницу

09:37

Под Винницей авто на скорости снесло 13-летнего велосипедиста: ребенок погиб на месте Видео

09:29

В супермаркете Луцка загадочно разлилась ртуть Видео

09:14

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

09:13

Звезда "Крепостной" назвал ошибкой внесение его в черный список Минкульта Украины и ждет извинений

08:59

Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

08:48

Гороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайность Видео

08:45

Украина утонет в густом тумане: синоптики предупредили об опасной погоде Видео

08:41

Люди жалуются: языковой омбудсмен требует переименовать ряд населенных пунктов в Украине Видео

08:23

Коронавирус в Украине пересек две "красные линии" и установил антирекорд Видео

08:18

"Мы живем в состоянии войны": в Минобороны предупредили о переброска войск РФ к границам Украины Видео

08:14

Стало известно, какие страны и когда первыми выйдут из пандемии: в чем их "изюминка" Видео

08:06

Жестокое убийство украинки в съемной квартире в Ровно: чтобы сбежать, подозреваемый изменил внешность Видео

07:17

Вспышка COVID-19 в Украине пойдет на спад уже через неделю: врач назвал два условия Видео

06:45

Недоверие к вакцинам вызвало смертоносную COVID-вспышку в Украине - AFP Видео

06:10

Клятый рационалист. Реальная эффективность противоэпидемических мероприятий

05:10

Врач пояснила, почему после коронавируса начинают выпадать волосы Видео

04:49

День железнодорожника: сердечные поздравления и прикольные картинки к празднику

04:11

Казанская осенняя: душевные поздравления и открытки к празднику

Реклама
03:54

Эксперт объяснил, почему Яроша нужно было назначить советником главнокомандующего ВСУ "по-тихому"

03:34

Украинская топ-спортсменка очаровала поклонников пикантным фото

02:55

Леди Гага топлес украсила сразу две обложки модного глянца

02:23

Как приготовить курицу с хрустящей и золотистой корочкой - простой лайфхак Видео

02:10

Роман Цимбалюк. Путин впервые отреагировал на использование Украиной "Байрактара"

01:50

Как натереть чеснок и не запачкать посуду: лайфхак, о котором вы даже не догадывались

01:13

Каменских с тряпицей между бедер возмутила фанатов: "Уже б сразу голая!"

00:21

Ученые нашли суперантитело, которое противостоит всем коронавирусам Видео

00:12

Приметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери и как не попасть в беду Видео

03 ноября, среда
23:56

На курортах Прикарпатья усиливают карантинные ограничения

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять